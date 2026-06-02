Kvaratskhelia, Szoboszlai, Šeško ... zvezde, ki ne bodo sijale na mundialu

26 nogometnih zvezdnikov, ki ne bodo igrali na svetovnem prvenstvu FOTO: Sofascore.com

Gianluigi Donnarumma: Najvrednejši vratar na svetu je za italijansko izbrano vrsto pred desetletjem debitiral pri vsega 17 letih, na svetovnem prvenstvu pa še ni zaigral. Azzurri se namreč že tretjič zapored niso uvrstili na mundial, letos jim je v dodatnih kvalifikacijah načrte prekrižala reprezentanca Bosne in Hercegovine, ki je zgodovino spisala po izvajanju enajstmetrovk. Italijan je sicer eden najboljših na svojem položaju postal v dresu Milana, nato s PSG-jem med drugim osvojil štiri prvenstvene naslove in Ligo prvakov, v minuli sezoni pa z Manchester Cityjem dvignil obe domači pokalni lovoriki. Njegovi menjavi sta prvi od dveh slovenskih predstavnikov Jan Oblak in mladi srbski vratar Mile Svilar, ki je bil v zadnjih dveh sezonah izbran za najboljšega vratarja Serie A, kjer brani barve Rome.

Trent Alexander-Arnold: 27-letnik kljub svoji mladosti velja za legendo Liverpoola, kjer pa se je številnim navijačem zameril z odločitvijo, da ne podaljša pogodbe in svojo nogometno pot nadaljuje v španski prestolnici. Njegova debitantska sezona se ni odvila po načrtih, saj je bil skupno več kot tri mesece odsoten zaradi poškodb, za povrh pa Real Madrid ni osvojil nobene lovorike. Desni bočni branilec, ki je za izbrano vrsto treh levov zbral 34 nastopov, se ni znašel na seznamu angleškega selektorja. Njegova menjava je 21-letni italijanski branilec Brentforda Michael Kayode, ki je bil po koncu sezone uvrščen na ožji seznam nominirancev za najboljšega mladega nogometaša Premier lige.

Eder Militao: O kakovosti slednjega ni treba izgubljati besed, a kaj ko ima toliko težav s poškodbami. Brazilec je član madridskega Reala že devet let, velik del tega obdobja pa trenerjem ni bil na voljo. Dvakrat si je strgal križne vezi, kar v svetu nogometa velja za najhujšo poškodbo. Pred začetkom minule sezone se je vrnil in igral do decembra, ko si je poškodoval stegensko mišico in bil odsoten do aprila. Po treh tednih igranja je obnovil poškodbo in moral na kirurško mizo, tako da bo odsoten vsaj do začetka naslednje sezone. Na njegovem položaju je med rezervami Ilya Zabarnyi, ki je za PSG v novi šampionski sezoni Lige prvakov odigral sedem tekem, v francoskem prvenstvu pa od prve minute začel več kot tričetrt obračunov. Z Ukrajino se ni uvrstil na mundial.

Dean Huijsen: Mladi španski branilec je tretji in hkrati zadnji član madridskega Reala v začetni enajsterici. Tako kot Alexander-Arnold se je tudi on kraljevemu klubu pridružil lansko poletje in nemudoma postal del udarne postave. V minuli sezoni je utrpel nekaj lažjih poškodb, kljub temu pa v belem dresu zbral 45 nastopov. 21-letnik je in tudi v prihodnosti bo pomemben člen galaktikov, ki so Bournemouthu zanj odšteli več kot 60 milijonov evrov, očitno pa bo moral pokazati še nekaj več, da bo nanj začel računati tudi španski selektor. Njegova menjava je branilec milanskega Interja Alessandro Bastoni, ki je odločilno tekmo kvalifikacij proti BiH sklenil z rdečim kartonom v 41. minuti.

Riccardo Calafiori: Obrambno vrsto zaključuje še en Italijan, za katerim je toplo-hladen konec klubske sezone. Arsenalu je po 22 letih pomagal do naslova angleškega prvaka, prve evropske trofeje v zgodovini kluba pa ni uspel osvojiti. Roko na srce, za lasten doprinos k temu ni imel niti pravih možnosti, saj je celoten finalni obračun, v katerem so topničarji proti francoskemu stroju klonili po enajstmetrovkah, presenetljivo pospremil s klopi. Njegova zamenjava je še en član Real Madrida, Alvaro Carreras. Tudi on je v dresu španskega velikana letos odigral prvo sezono, v kateri se je zacementiral na levem bočnem položaju obrambne vrste. Velika večina nogometnih navdušencev ga je pričakovala na španskem seznamu za svetovno prvenstvo, kjer pa se prvič v zgodovini ni znašel noben predstavnik največjega kluba na planetu.

Sandro Tonali: Za obrambnim vezistom Newcastla, ki velja za enega izmed najboljših na svojem položaju, je nova izjemna individualna sezona, v kateri je izpustil le pet tekem. Kljub odličnim predstavam je 26-letni Italijan s soigralci med angleško elito končal na skromnem 12. mestu in posledično pristal na radarju številnih velikanov stare celine, ki pa ga na mundialu ne bodo mogli spremljati. Menjava zanj je še en zvezdnik Premier lige Adam Wharton, ki je v zadnjem letu dni s Crystal Palaceom dvignil kar tri lovorike. 22-letnik bi poleti utegnil zamenjati delodajalca, zanj se namreč močno zanimajo največji angleški klubi, ki bi morali za odkup njegove pogodbe seči zelo globoko v žep. Za izbrano vrsto je igral v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, na razočaranje mnogih navijačev pa ga selektor ni uvrstil na seznam igralcev, ki bodo odpotovali na mundial.

Dominik Szoboszlai: Madžarski vezist je edini nogometaš Liverpoola, ki se je po koncu sezone znašel v najboljši enajsterici Premier lige. Bil je tudi med glavnimi kandidati za najučinkovitejšega posameznika, kar ni nobeno presenečenje, saj je za njim resnično fantastično leto. A zgolj na osebni ravni, saj z redsi ni bil niti blizu ubranitvi naslova angleškega prvaka, z izbrano vrsto pa je po šokantnem domačem porazu v zadnjem krogu proti Irski izpadel v skupinski fazi kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Njegova menjava Eduardo Camavinga, veliko ime, za katerim pa je vse prej kot uspešna sezona. 23-letni Francoz verjetno še danes sanja povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov proti Bayernu, ko je v igro vstopil s klopi in v manj kot pol ure prejel dva rumena kartona.

Cole Palmer: Prvi zvezdnik Chelseaja je eden od štirih Angležev, ki so po podatkih Transfermarkta vredni več kot 100 milijonov evrov. V tej sezoni so bile njegove predstave daleč od tistih, s katerimi je navijače navduševal od selitve v London, kar je tudi eden od razlogov, da s soigralci v naslednji sezoni ne bo igral v nobenem od evropskih klubskih tekmovanj. V angleški izbrani vrsti je na njegovem položaju konkurenca več kot peklenska, skoraj zagotovo pa bi ga na mundial z veseljem odpeljala katerakoli od ostalih 47 reprezentanc. Ena od menjav je njegov 19-letni klubski soigralec Estevao, za katerim je zelo solidna debitantska sezona na evropskih tleh, druga menjava pa je rdeči vrag Bryan Mbeumo, ki se s Kamerunom ni uvrstil na največje tekmovanje.

Khvicha Kvaratskhelia: Če letos na sporedu nogometnih dogodkov ne bi bilo svetovnega prvenstva, bi zlato žogo verjetno prvič v zgodovini osvojil Gruzijec. 25-letnik je Parižanom drugič zapored pomagal osvojiti Ligo prvakov, kjer je na 16 tekmah sodeloval pri 16 zadetkih in bil dan po finalnem slavju izbran za najkoristnejšega igralca sezone. Dosegel je število pomembnih golov, v finalu pa priboril najstrožjo kazen, po kateri je PSG izsilil podaljšek in po strelih z bele pike ubranil naslov. S 140 milijoni je najvrednejši nogometaš, ki letos ne bo nastopil na mundialu, kamor se Gruzija ni uspela uvrstiti. Prva od njegovih menjav je Phil Foden, za katerim je podpovprečna sezona v dresu Manchester Cityja, tudi on pa, tako kot Palmer, zaradi močne konkurence ne bo na angleškem letalu. Druga menjava je Fermin Lopez, ki je za Barcelono v domačem prvenstvu sodeloval pri 15 golih, med evropsko elito pri 10, na predzadnji ligaški tekmi pa si je zlomil kost v stopalu, tako da ga čaka poletje okrevanja po operaciji.

Victor Osimhen: Kljub temu da Nigerijec že dve leti ne igra v kateri od najmočnejših evropskih lig, se njegovo ime redno pojavlja v medijih, kjer se ga povezuje s številnimi velikani. 27-letnik je najvidnejši pečat pustil leta 2023 pri Napoliju, ko je s klubom osvojil Serie A, prvenstvo sklenil kot najboljši strelec in prejel nagradi za najboljšega igralca italijanske lige ter najboljšega afriškega nogometaša. Leto dni kasneje se je preselil v Galatasaray, kjer se je hitro navadil na novo okolje in v dveh sezonah na 74 tekmah sodeloval pri 75 zadetkih. V kvalifikacijah za mundial mu je z nigerijsko izbrano vrsto spodrsnilo na zadnji stopnički, ko jih je izločil DR Kongo. Njegova menjava je Robert Lewandowski, ki si s Poljsko prav tako ni uspel zagotoviti vozovnice za Severno Ameriko. Kljub temu bo njegovo poletje vse prej kot mirno, saj bo po izteku pogodbe z blaugrano iskal novega delodajalca.

Hugo Ekitike: 23-letnik je bil s 17 zadetki v vseh tekmovanjih najboljši strelec Liverpoola v minuli sezoni. Delno je že upravičil visok znesek, ki so ga redsi lani zanj odšteli Frankfurtu, vsekakor pa bo tudi v prihodnosti pomemben del klubskega projekta. Do tega, da bomo lahko na zelenicah spet spremljali njegove vrhunske poteze, pa nas loči še veliko časa, saj si je Francoz aprila strgal ahilovo tetivo in bo po napovedih odsoten vsaj do konca letošnjega koledarskega leta. Njegova prva menjava je slovenski as Benjamin Šeško, ki od menjave trenerja pri Manchester Unitedu igra na odlični ravni, premierligaško sezono pa je končal z 11 zadetki. Druga menjava je Joao Pedro, ki je za Chelsea v Premier ligi dosegel še štiri gole več, številni so v njem videli prvega napadalca brazilske izbrane vrste, selektor pa ga za mundial ni vpoklical.

