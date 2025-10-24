Svetli način
Kvesić: Zmagali smo, a nismo popolnoma zadovoljni

Dublin, 24. 10. 2025 16.09 | Posodobljeno pred 4 minutami

Avtor
S.V.
Celjski nogometaši še naprej navdušujejo slovensko javnost. Po veliki zmagi nad grškim AEK-om (3:1) so v gosteh premagali še irski Shamrock Rovers (2:0). Kljub temu pa v taboru Celjanov, ki so zdaj v Konferenčni ligi pri šestih točkah, po tekmi niso bili pretirano zadovoljni, predvsem s predstavo v drugem polčasu.

Nogometaši Celja so v Dublinu na drugi tekmi ligaškega dela Konferenčne lige proti irskemu predstavniku Shamrock Rovers dosegli še drugo zmago. Potem ko so v uvodu doma premagali AEK s hat-trickom Franka Kovačevića (3:1), so tokrat na Irskem slavili z 2:0, spet pa je bil v glavni vlogi najbolj vroč igralec slovenske nogometne jeseni.

Shamrock Rovers - Celje
Shamrock Rovers - Celje FOTO: Profimedia

Celjani so bili v Dublinu v vlogi favorita, kar so hitro pokazali tudi na terenu. Terensko premoč so kronali v 33. minuti, ko je Kovačević s pravim slalomom v kazenskem prostoru vrgel iz ravnotežja štiri tekmece, potem pa z natančnim strelom matiral domačega vratarja. Le sedem minut zatem je Hrvat še drugič zatresel mrežo Shamrocka.

V drugem polčasu so se celjski nogometaši nekoliko preveč sprostili, kar je domačim omogočilo, da so postali enakovrednejši nasprotnik. Kljub vsemu Irci niso našli poti do celjske mreže, Celjani pa so slavili z 2:0.

"Zmagali smo, a popolnoma zadovoljni nismo. Ne gledamo toliko na rezultat kot na način, preko katerega pridemo do rezultata. V drugem polčasu nismo bili pravi. Dobro je, da smo vzeli tri točke, ampak veliko lahko še izboljšamo," je po tekmi povedal celjski napadalni vezist Mario Kvesić.

Ob tem je dodal: "Seveda ne mislim dobesedno, da rezultat ni pomemben. V tem delu tekmovanja vsaka točka šteje. Mogoče smo postavili naša pričakovanja tako visoko, da nismo zadovoljni, če ne dominiramo celoten obračun. Daleč od tega, da je bilo vse slabo, ampak ni bilo dovolj dobro."

