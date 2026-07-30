Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Super Mario', celjski junak: Lepo je biti v moji koži

Celje, 30. 07. 2026 16.17 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
Simon Valant Jan Lukač
Mario Kvesić

V knežjem mestu so v zadnjih sezonah doživeli že kar nekaj nepozabnih evropskih večerov, torkov triler proti Egnatii pa se je nemudoma uvrstil med najbolj dramatične. Eden glavnih junakov napredovanja je bil znova Mario Kvesić, ki pri 34 letih igra v izjemni formi. Na dveh evropskih tekmah v tej sezoni je dosegel štiri zadetke, Celjanom pa pomagal zagotoviti (vsaj) nastop v ligaškem delu Konferenčne lige.

Celjani so po šestih zadetkih na prvi tekmi v Albaniji tudi na povratnem obračunu poskrbeli za večer, ki ga navijači na stadionu Z'dežele še dolgo ne bodo pozabili. Varovanci Vitorja Campelosa so po izvajanju enajstmetrovk napredovali v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov.

Preberi še 'Od začetka tekme se je videlo, da smo pod pritiskom'

V središču dogajanja je bil Mario Kvesić. Izkušeni vezist je najprej mojstrsko zadel s prostega strela, nato pa v podaljšku izkoristil še enajstmetrovko. Na obeh tekmah proti albanskemu prvaku je skupno dosegel kar štiri zadetke.

Kako je biti v njegovi koži v teh dneh? "Lepo je biti. Hvala bogu, komurkoli bi to uspelo, meni ali nekomu drugemu. Najpomembneje je, da smo naredili ta korak in si zagotovili vsaj Konferenčno ligo," je pojasnil Kvesić.

Konferenčna liga zagotovljena, toda želje segajo višje

Napredovanje ni pomembno zgolj za celjski klub. Dobri rezultati slovenskih predstavnikov na mednarodnem prizorišču prinašajo finančne koristi, izboljšujejo državni koeficient in povečujejo ugled slovenskega klubskega nogometa.

Ambicije slovenskih prvakov so zato višje kot v preteklih sezonah, čeprav Kvesić poudarja, da je bil prvi veliki cilj že izpolnjen. "To je lepo za slovenski nogomet in za vse nas. Ne pomeni pa, da si ne želimo še več. V tem trenutku je bil to naš primarni cilj in tisto glavno, kar smo želeli doseči na začetku sezone."

Mario Kvesić
Mario Kvesić
FOTO: Luka Kotnik

Časa za dolgo proslavljanje in obujanje spominov ne bo. Celjane najprej čaka sobotni prvenstveni obračun z Mariborom, nato pa pot v Armenijo, kjer se bodo v torek pomerili z Araratom.

Armenski prvak je v prvem krogu kvalifikacij s skupnim izidom 4:3 izločil latvijsko Rigo, v drugem pa je bil s 3:2 boljši od irskega Shamrock Roversa.

"V tem trenutku o Araratu ne vem še ničesar. Vem pa, da bomo morali biti boljši, če želimo napredovati. To je edino, na kar moramo biti osredotočeni. Če bomo mi boljši, bo vse lažje," ostaja miren Kvesić.

Celjani imajo z Armenci še neporavnane račune

Grofi bodo v obračun vstopili samozavestno, toda tekmeca nikakor ne bodo smeli podcenjevati. Ararat jim je namreč evropske načrte prekrižal že v sezoni 2020/21.

Celjani so tedaj v tretjem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo izgubili z 0:1. O zmagovalcu je odločil šele podaljšek, v katerem je domače v 111. minuti v naslednji krog popeljal Sergej Vakulenko.

Tokrat bodo Celjani računali tudi na precej več evropskih izkušenj, predvsem pa na razpoloženega Kvesića. Ta ne blesti zgolj pred nasprotnikovimi vrati, temveč pri 34 letih navdušuje tudi s fizično pripravljenostjo.

Nogometaši Celja
Nogometaši Celja
FOTO: Luka Kotnik

Proti Egnatii je igrišče zapustil šele ob koncu prvega podaljška, ko je začutil manjšo bolečino. Njegov odnos do treningov, tekem in skrbi za telo ostaja na najvišji ravni.

"Najprej bi se zahvalil našemu osebju in trenerjem, ki skrbijo za kondicijo in fizično pripravljenost. Tudi sam že vso kariero poskušam vlagati vase in paziti na svoje telo," dodaja Kvesić.

S tako motiviranim in razpoloženim "Super Mariem" lahko slovenskim prvakom uspe marsikaj. Zagotovljena evropska jesen je prva uspešno premagana ovira, toda Celjani še naprej sanjajo. Morda celo o velikem metu in preboju med evropsko nogometno smetano.

Prva tekma med Ararat-Armenio in Celjem bo v torek, 4. avgusta, ob 18. uri, povratni obračun v knežjem mestu pa v torek, 11. avgusta, ob 20.15. Obe tekmi boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

nogomet celje mario kvesić

Koper, Aluminij in Bravo v boj za nadaljevanje evropske poti

Uefa želi, da predsednik PSG-ja na Fifinih volitvah izzove Infantina

24ur.com Zvezde preteklih Eurobasketov: Teodosić, Mirotić in Avdija
24ur.com Prestopna 'bomba' v Evroligi: Kemba Walker od Dončića do Milana?
24ur.com Podatki, ki potrjujejo, kako izjemen je uspeh Celja v Konferenčni ligi
24ur.com Riera zadovoljen z nakupi, Celjani pripravljeni na sezono
24ur.com Capello: Ancelotti? On je gospod Lige prvakov
24ur.com Celar še naprej v izjemni formi: sam na vrhu strelcev švicarskega prvenstva
24ur.com Dobovec petič med izbranci: 'Čestitke igralcem, tem herojem'
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je bila videti kot kopija slavne mame
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
vizita
Portal
Vročina ne napada samo srca: ta organ je v teh dneh pod največjim pritiskom
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
cekin
Portal
Več kot 22.000 zavarovancev od Zpiza prejelo informacije o pričakovanem datumu in višini pokojnine
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
moskisvet
Portal
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Njeno srce osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
Njeno srce osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
dominvrt
Portal
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
okusno
Portal
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
voyo
Portal
Pobesneli Max: Cesta besa
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
IQ 160
IQ 160
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881