'Super Mario', celjski junak: Lepo je biti v moji koži

Celjani so po šestih zadetkih na prvi tekmi v Albaniji tudi na povratnem obračunu poskrbeli za večer, ki ga navijači na stadionu Z'dežele še dolgo ne bodo pozabili. Varovanci Vitorja Campelosa so po izvajanju enajstmetrovk napredovali v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov.

V središču dogajanja je bil Mario Kvesić. Izkušeni vezist je najprej mojstrsko zadel s prostega strela, nato pa v podaljšku izkoristil še enajstmetrovko. Na obeh tekmah proti albanskemu prvaku je skupno dosegel kar štiri zadetke. Kako je biti v njegovi koži v teh dneh? "Lepo je biti. Hvala bogu, komurkoli bi to uspelo, meni ali nekomu drugemu. Najpomembneje je, da smo naredili ta korak in si zagotovili vsaj Konferenčno ligo," je pojasnil Kvesić.

Konferenčna liga zagotovljena, toda želje segajo višje

Napredovanje ni pomembno zgolj za celjski klub. Dobri rezultati slovenskih predstavnikov na mednarodnem prizorišču prinašajo finančne koristi, izboljšujejo državni koeficient in povečujejo ugled slovenskega klubskega nogometa. Ambicije slovenskih prvakov so zato višje kot v preteklih sezonah, čeprav Kvesić poudarja, da je bil prvi veliki cilj že izpolnjen. "To je lepo za slovenski nogomet in za vse nas. Ne pomeni pa, da si ne želimo še več. V tem trenutku je bil to naš primarni cilj in tisto glavno, kar smo želeli doseči na začetku sezone."

Mario Kvesić FOTO: Luka Kotnik

Časa za dolgo proslavljanje in obujanje spominov ne bo. Celjane najprej čaka sobotni prvenstveni obračun z Mariborom, nato pa pot v Armenijo, kjer se bodo v torek pomerili z Araratom. Armenski prvak je v prvem krogu kvalifikacij s skupnim izidom 4:3 izločil latvijsko Rigo, v drugem pa je bil s 3:2 boljši od irskega Shamrock Roversa. "V tem trenutku o Araratu ne vem še ničesar. Vem pa, da bomo morali biti boljši, če želimo napredovati. To je edino, na kar moramo biti osredotočeni. Če bomo mi boljši, bo vse lažje," ostaja miren Kvesić.

Celjani imajo z Armenci še neporavnane račune

Grofi bodo v obračun vstopili samozavestno, toda tekmeca nikakor ne bodo smeli podcenjevati. Ararat jim je namreč evropske načrte prekrižal že v sezoni 2020/21. Celjani so tedaj v tretjem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo izgubili z 0:1. O zmagovalcu je odločil šele podaljšek, v katerem je domače v 111. minuti v naslednji krog popeljal Sergej Vakulenko. Tokrat bodo Celjani računali tudi na precej več evropskih izkušenj, predvsem pa na razpoloženega Kvesića. Ta ne blesti zgolj pred nasprotnikovimi vrati, temveč pri 34 letih navdušuje tudi s fizično pripravljenostjo.

Nogometaši Celja FOTO: Luka Kotnik