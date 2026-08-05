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Nogomet

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo

Celje, 05. 08. 2026 08.29 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
Simon Valant J.B.
Mario Kvesić

Nogometaši Celja tudi po šesti tekmi v novi sezoni ostajajo brez zmage po rednem delu. Na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so proti Araratu hitro povedli, končalo pa se je z 2:1 v korist Armencev. Eden nosilcev igre Mario Kvesić kljub temu meni, da ni razlogov za preplah. "Imeli smo dovolj priložnosti, prepričan sem, da lahko z našimi navijači napredujemo," že razmišlja o povratni tekmi.

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Ko je Svit Sešlar v 22. minuti zanesljivo zadel z bele točke, prav nič ni kazalo, da bi dotlej nenevarni Armenci lahko srečanje prevesili sebi v prid. To se je zgodilo pred koncem prvega polčasa, ko je Artur Serobyan naravnost fantastično zadel s prostega strela. V drugem delu pa je končnih 2:1 postavil Franca.

"Po porazu seveda občutek ni najboljši. Ampak ostajam optimističen. V garderobi po tekmi smo rekli, da ni razlogov za negativo. V velikem delu tekme smo bili dobri, nadzirali in si ustvarjali priložnosti. Nasprotnik je izenačil z evrogolom, drugega smo jim poklonili mi," je razplet srečanja v Jerevanu komentiral izkušeni Mario Kvesić.

Nogometaši Celja na prvi tekmi proti Araratu.
Nogometaši Celja na prvi tekmi proti Araratu.
FOTO: NK Celje

Campelos prepričan v napredovanje

Nosilec celjske igre na sredini igrišča je prepričan, da bo prihodnji teden na Stadionu Z'dežele drugače. "Mislim, da lahko odigramo še bolje. Nasprotnika bomo bolje poznali. Prepričan sem, da lahko z našimi navijači napredujemo."

Podobno je razmišljal trener Celja Victor Campelos, ki je takoj poudaril, da za njegove varovance še nič ni izgubljenega: "Ta obračun je še odprt. Res je, da smo si želeli drugačen rezultat. Nadzirali smo tekmo, povedli, potem pa smo zadeli okvir vrat, ko bi lahko povedli z 2:0, kar bi nam dalo še dodatno samozavest. V drugem polčasu smo prejeli zadetek po taktični napaki, to moramo popraviti. Pred tekmo sem verjel, da lahko napredujemo. Po tekmi pa sem še bolj prepričan, da nam to lahko uspe."

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Priložnosti je bilo dovolj

V drugem polčasu sta bila blizu zadetka za Celje novinec Yaya Dukuly in prav že omenjeni Kvesić. "Nikomur ne moremo nič zameriti. Dali smo vse od sebe. Imeli smo dovolj priložnosti. Pričakujem bolj učinkovito Celje in napredovanje. Moramo popraviti napake," je po koncu tekme še pristavil Kvesić.

Grofje bodo preobrat lovili naslednji torek, prenos obračuna bo na Kanalu A in VOYO. Še prej pa Celjane čaka domači derbi z Olimpijo, na katerem bodo lovili sploh prvo zmago v tej sezoni.

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KOMENTARJI8

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levnuh, ne svecko
05. 08. 2026 10.35
Če je že gol za 1:1 iz prostega strela, z razdalje cca 28 m čisti vratarjev polom, je gol za 2: 1 v korist domačih, sramota za obrambnega igralca ( ponovno Hrka ??? ), ki obstane in ne pokriva igralca do konca akcije ( glej posnetek ). Kako to dovoli trener, da obramba , igralec, obstane, miruje, ko bi se moral gibati, pokrivati, spremljati igralca v napadu.
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+1
1 0
gullit
05. 08. 2026 10.15
Stari Maribor bi take nasorotnike razbil kot kanto, tako kot Celtic, Brugge,Lyon, Vilarreal,...ne pa da se matrajo z Ararati, Elbasiniji,... škoda, priložnost je lepa, zdaj bojo težje napredovali, sploh s tako igro ki jo prikazujejo že cel začetek sezone. Nič od nič. Igra brez repa in glave. Pozna se odsotnost Karničnika, Nieta,Josifova,...
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0 0
SAKOSAKO
05. 08. 2026 10.28
Ko je bil stari Maribor v ligi prvakov se je igral čisto drugačen nogomet!
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0 0
apodgra
05. 08. 2026 10.05
Nič ne pomaga ,da si imel veliko priložnosti, ki pa jih nisi zna izkoristiti. Moti me to, da v vseh nogometnih ekipa po svetu je preveč veliko tujih igralcev ,ki pa igrajo večinoma samo za denar. Za domače barve igrajo domači igralci bolj zavzeto, kot pa tuji. Preveč tujih igralcev igra v naši ligi, ki pa je za njih samo odskočna deska za odhod v močnejše klube v tujini.
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+3
3 0
Malo_sutra
05. 08. 2026 09.49
Miri navijače? Katere navijače? Klub prvak igra zadnjič nek “derbi” in proti velikem MB v neki državi in stadion na pol prazen?! Slovenski klubi razmišljate v smeri plačljivih navijačev. Bolj pomembna je tekma več plačate navijača.
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+3
3 0
RUBEŽ
05. 08. 2026 08.47
HAHAHA, dobri pa izgubili. Kako bi šele potem bilo, če bi bili slabi? Da, Mario, bodi realen. Obramba je kot švicarski sir.
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+3
3 0
annonymo95
05. 08. 2026 09.07
mrtvi se na koncu stejejo
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+3
3 0
levnuh, ne svecko
05. 08. 2026 10.36
To pa je tudi res!
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0 0
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