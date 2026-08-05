Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo

Ko je Svit Sešlar v 22. minuti zanesljivo zadel z bele točke, prav nič ni kazalo, da bi dotlej nenevarni Armenci lahko srečanje prevesili sebi v prid. To se je zgodilo pred koncem prvega polčasa, ko je Artur Serobyan naravnost fantastično zadel s prostega strela. V drugem delu pa je končnih 2:1 postavil Franca. "Po porazu seveda občutek ni najboljši. Ampak ostajam optimističen. V garderobi po tekmi smo rekli, da ni razlogov za negativo. V velikem delu tekme smo bili dobri, nadzirali in si ustvarjali priložnosti. Nasprotnik je izenačil z evrogolom, drugega smo jim poklonili mi," je razplet srečanja v Jerevanu komentiral izkušeni Mario Kvesić.

Nogometaši Celja na prvi tekmi proti Araratu. FOTO: NK Celje

Campelos prepričan v napredovanje

Nosilec celjske igre na sredini igrišča je prepričan, da bo prihodnji teden na Stadionu Z'dežele drugače. "Mislim, da lahko odigramo še bolje. Nasprotnika bomo bolje poznali. Prepričan sem, da lahko z našimi navijači napredujemo." Podobno je razmišljal trener Celja Victor Campelos, ki je takoj poudaril, da za njegove varovance še nič ni izgubljenega: "Ta obračun je še odprt. Res je, da smo si želeli drugačen rezultat. Nadzirali smo tekmo, povedli, potem pa smo zadeli okvir vrat, ko bi lahko povedli z 2:0, kar bi nam dalo še dodatno samozavest. V drugem polčasu smo prejeli zadetek po taktični napaki, to moramo popraviti. Pred tekmo sem verjel, da lahko napredujemo. Po tekmi pa sem še bolj prepričan, da nam to lahko uspe."

Priložnosti je bilo dovolj