Kylian Mbappe, zlati deček in diamantna prihodnost francoskega nogometa

Napadalec francoskega PSG-ja, Kylian Mbappe, je bil zopet eden najbolj vidnih posameznikov v francoski reprezentanci, ko si je ta z zmago nad Poljaki z rezultatom 3:1 zagotovila mesto med najboljših osem reprezentanc tega svetovnega prvenstva, ki se odvija v Katarju. Poleg tega, da je nogometaš eden glavnih kandidatov za nagrado zlati čevelj, bo v primeru, da Francozi ponovijo uspeh iz Rusije, tudi eden glavnih kandidatov za nagrado zlata žoga. Toda kot poudarja mladenič, je njegov edini cilj osvojitev prvenstva in na to je popolnoma osredotočen. In to njegovo predanost je nogometnim privržencem zares težko spregledati.

Na letošnjem svetovnem prvenstvu je ravno Francija tista, ki brani naslov svetovnega prvaka iz Rusije leta 2018. Toda Francozi so zaradi številnih poškodb prišli na tekmovanje precej oslabljeni in marsikdo jih je umaknil s seznama favoritov za osvojitev naslova. Vsi ostali so upe polagali na mladega Francoza Kyliana Mbappeja in on je tisti, ki sedaj dokazuje, da se niso motili. Po štirih odigranih tekmah so številni prepričani, da bodo Francozi ponovno zaigrali v finalu tega velikega tekmovanja. Kaj vse še lahko od komaj 23-letnega nogometaša pričakujemo, ne ve nihče, toda dejstvo je, da je trenutno eden izmed najboljših na zelenici. Dva zadetka proti Poljakom sta ga postavila ob bok Lionelu Messiju, prehitel pa je samega Cristiana Ronalda, in sicer po številu zadetkov, ki so jih dosegli na svetovnih prvenstvih. Mbappe jih tako kot Messi šteje že devet, medtem ko jih ima Ronaldo osem. Je pa Ronaldo postal prvi, ki je zadel na petih zaporednih svetovnih prvenstvih. Francoz je za to številko potreboval vsega 11 tekem, Argentinec 23, Portugalec pa 20. Ni razloga, da ne bi pomislili na to, da bo ta mladenič zagotovo enkrat postal najboljši igralec francoske izbrane vrste. Seveda, če mu bodo hitre noge še naprej tako dobro služile. Napadalec, tisti igralec, za katerim je dolgo časa hrepenel Real Madrid, je že sedaj eden ključnih igralcev za svojo državo. Poleg dveh zadetkov je Mbappe poskrbel tudi za asistenco Oliverju Giroudu, ko je ta z 52 zadetki na večni lestvici strelcev francoske reprezentance prehitel legendarnega Thierryja Henryja. Mbappe jih trenutno šteje 33, kar ga uvršča na sedmo mesto.

Zvezdnik PSG-ja je zagotovo nenavaden igralec. In če je v Rusiji, kjer je seveda že bil pomemben, ostal nekoliko v ozadju, se sedaj želi uveljaviti kot najboljši nogometaš na svetu. Čeprav je bil na tem prvenstvu že trikrat izbran za najboljšega igralca tekme, pa ga pred mikrofonom še nismo videli. Toda tokrat je po tekmi spregovoril: "Vsa moja energija je bila usmerjena v končno zmago. Vedno se moram osredotočati na samo tekmo, na nasprotnika, zato ne želim izgubljati energije z ostalimi stvarmi, in to je glavni razlog, da še nisem stopil pred medije. Zelo se veselimo uvrstitve v četrtfinale, tekma s Poljsko ni bila lahka, šlo je za težkega nasprotnika, toda v ključnih trenutkih smo uspeli zabiti gol. Presrečni smo, da se naša avantura nadaljuje. Toda še vedno smo daleč od cilja, ki smo si ga zadali, to je seveda zmaga na tem prvenstvu. To je naša misija."

Kvalitete, ki jo premore Francoz, ni težko prepoznati, zato je sledilo vprašanje, ki se nanaša na prestižno nagrado zlata žoga. Ali natančneje, če na tem prvenstvu razmišlja tudi o osvojitvi zlate žoge. "Če sem iskren, ne. Moj edini cilj je zmaga na svetovnem prvenstvu, to so moje sanje, zato sem prišel sem. Če jo osvojim (zlato žogo), bom seveda razumljivo vesel."

Toda preden bo čas, da na široko razpravljamo o nagradi, ki jo tradicionalno podeli France Football, se najprej posvetimo nagradi zlati čevelj, ki jo prejme najboljši strelec svetovnega prvenstva. Mbappe, ki je s petimi zadetki trenutno vodilni, je eden glavnih kandidatov, da v svojo vitrino postavi to priznanje. Med vsemi nogometaši, ki tekmujejo v Katarju, ima Nemec Thomas Muller največ doseženih golov na svetovnih prvenstvih, šteje jih 10 (2010, 2014, 2018 in 2022). Zanimivo, da je na prvem mestu še en Nemec, in sicer Miroslav Klose, ki drži rekord v tej kategoriji. Zabil je kar 16-krat (2002, 2006, 2010, 2014). Tik za petami mu sledi brazilski napadalec Ronaldo, ki je dosegel 15 zadetkov. Podatek, da sta bila na prejšnjih 21 svetovnih prvenstvih v nogometu dosežena v povprečju več kot dva zadetka na tekmo, kaže, da nam to prvenstvo zagotovo obeta še zanimiv boj za omenjeno nagrado.