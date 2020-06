Užaloščeni Mbappe: Izgubil sem pogumnega prijatelja in junaka

Ko je izvedel za dečkovo smrt, se je Kylian Mbappeželel na dostojen način posloviti, kot je med drugim zapisal, od svojega prijatelja in velikega heroja.



"Naš Arthurje odšel med zvezde. Neizmerno sem žalosten in obenem izjemno ponosen, ker sem spoznal tako pogumnega dečka, mojega majhnega heroja. Zadnjih osem mesecev se je pogumno boril z možganskim tumorjem, a je bila bolezen preprosto močnejša od volje in želje za nadaljnjim bojem. Arthur me je naučil, da so najpreprostejše stvari obenem najpomembnejše v našem življenju. Ostal boš vzor za vse nas. Rad te imam. Tvoj prijatelj Kylian," je zapisano na Mbappejevem Instagramovem profilu.