L'Equipe: Oblak na golu, Mbappe namesto Griezmanna ob Messiju in Ronaldu

Oblak je četrtič po vrsti slavil tudi v izboru edinega slovenskega športnega dnevnika EkipaSN. Mladi nogometaš leta je postal Jaka Bijol, najboljši trener je postal Oliver Bogatinov, nogometaš leta v Prvi ligi Telekom Slovenije pa Rok Kronaveter. V izboru za najboljšega nogometaša je drugo mesto zasedel Josip Iličić, tretjega Samir Handanović, četrtega Benjamin Verbič in petega Kevin Kampl. EkipaSN izbor prireja s pomočjo slovenskih medijev in v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije.

Brez Antoina Griezmanna in brez enega samega Španca je časopis L'Equipesestavil svojo najboljšo enajsterico leta 2018, v kateri je tudi slovenski reprezentančni čuvaj mreže in član Atletico Madrida Jan Oblak. Postava ima močen odtis madridskega Reala, ki ga zastopajo Raphaël Varane, Marceloin osvajalec zlate žoge Luka Modrić, vsaj delno pa tudi CristianoRonaldo(Juventus), ki je pol minulega leta odigral v vrstah belega baleta.

Glede na to, da je L'Equipe francoski dnevnik, je bilo še posebej zanimivo videti, kako se bodo odločili glede uvrstitve francoskih reprezentantov, ki so lani poleti osvojili naslov svetovnih prvakov v Rusiji. Poleg Varana "galske peteline" v najboljši enajsterici zastopata še Chelseajev vezist N'Golo Kante in napadalec Paris Saint-Germaina Kylian Mbappe. To pomeni, da ni bilo prostora za Atleticovega napadalca Griezmanna, ki se je v javnosti dolgo časa predstavljal kot eden glavnih (francoskih) kandidatov za zlato žogo.