L'Equipe razkriva: Messi na mesec zasluži skoraj dvakrat več kot Cristiano

Novinarji francoskega športnega časopisa L'Equipe so opravili raziskavo, po kateri so lahko sestavili lestvico najbolje plačanih nogometašev na svetu. Nogometaši so na lestvici razvrščeni glede na bruto in ne neto mesečno plačo. Zneski so seveda astronomski in jih lahko primerjamo z marsikaterim loto dobitkom.

Pričakovano je na vrhu še vedno Lionel Messi, kateremu Barcelona za mesečne usluge plačuje dobrih 8 milijonov evrov. Na drugem mestu se je znašel Cristiano Ronaldo, ki seveda pri Juventusu zasluži nekoliko manj, kot je pri madridskem Realu. Vseeno pa mu Juventus vsak mesec na račun nakaže dober 4 milijone evrov. Na tretjem mestu najbolj plačanih nogometašev pa se je znašel francoski napadalec madridskega Atletica Antoine Griezmann, ki na mesec zasluži dobre 3 milijone evrov. Med elitno deseterico pa so še Neymar, Luis Suarez, Gareth Bale, Philippe Coutinho, Alexis Sanchez, Kylian Mbappe in Mesüt Özil. Še enkrat pa je potrebno poudariti, da so to bruto zneski in da davki v Italiji, nikakor niso primerljivi s tistimi v Italiji, Franciji, Angliji ...