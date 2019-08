L'Equipe: Zadnja ponudba Barcelone vključuje Dembeleja in Rakitića

Thomas Tuchel in Neymar. Z nemškim trenerjem je Dembele že sodeloval v Dortmundu.

Francoski športni dnevnik L'Equipena svoji spletni strani dan po sestanku predstavnikov Paris Saint-Germaina in Barcelone poroča o nadaljevanju pogajanj (na daljavo) med obema kluboma, ki sta glede prestopa Neymarja Jr. očitno našla skupni jezik. Vrednost Brazilca oboji ocenjujejo na 170 milijonov evrov, dogovoriti pa se morajo še glede načina plačila omenjenega zneska. Športni direktor PSG Leonardonaj bi po torkovem sestanku nemudoma poklical v Doho, kjer naj bi prestop dokončno blagoslovil ali preklical emir Tamim ben Hamad Al Tani.

NEYMAR

Katalonska delegacija se je v Barcelono, kot smo že poročali, vrnila optimistična. Eden izmed direktorjev Oscar Grauje v kratkih izjavah za medije potrdil, da je prišlo do napredka, a zdaj bo moral v prestop prepričati še Ousmana Dembeleja, ki ga Katalonci ponujajo "v paketu" z Ivanom Rakitićem, kot pravijo zadnje informacije iz francoske metropole. Da se nekaj res dogaja s hrvaškim reprezentantom, je bilo več kot očitno na zadnjih ligaških tekmah, ki jih je nekdanji član Basla, Schalkeja 04 in Seville presedel na klopi. Barca naj bi nazadnje ponudila 130 milijonov evrov in Rakitića ter enoletno posojo Dembeleja.

Le Monde: Al Tani ni naklonjen prestopu

Dembele je že sodeloval s trenerjem PSG Thomasom Tuchlom, ko sta bila oba še v taboru Borussie Dortmund, druži pa ga še prijateljstvo z rojakom in (v primeru odhoda Neymarja Jr.) nespornim prvim zvezdnikom kluba Kylianom Mbappejem. Pri prepričevanju Dembeleja naj bi aktivno sodeloval tudi športni direktor, nekdanji francoski reprezentant Eric Abidal.

Dnevnik Le Mondeje sicer poročal, da Al Tani nasprotuje odhodu brazilskega zvezdnika, za katerega je njegova družina pred dvema letoma plačala rekordnih 222 milijonov evrov. V morebitnem odhodu Južnoameričana vidi poraz države in zmanjšanje njenega ugleda dobra tri leta pred začetkom SP 2022, ki ga bo gostila. Neymarja Jr. so videli kot ambasadorja omenjenega turnirja, vse skupaj bi zdaj seveda padlo v vodo. Po zadnjih ocenah v francoskih medijih bi se usoda Neymarja Jr. lahko razrešila v sredo ali četrtek.

Dembelejev agent '100' in '1000-odstotno' prepričan, da bo ostal

V vse skupaj se je z izjavami, ki povsem nasprotujejo zadnjim dognanjem v medijih, vmešal tudi Dembelejev agent Moussa Sissoko, ki je za Telefoot zatrdil, da Francoz "stoodstotno ostaja" pri Barceloni in da "ni nobenih možnosti za njegov odhod".

"Želi uspeti v Barci," pravi Sissoko, ki je pred časom dejal celo, da bo Dembele "tisočodstotno ostal" na Camp Nouu. A zdi se, da v tem primeru veliko besede pri vsem skupaj nima.