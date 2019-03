Zidane s 500 milijoni po 'galaktike': Hazarda, Mbappeja in Pogbaja

Prva ovira je Al-Kelaifi

Povratek Zidana na klop Reala naj bi bil največji magnet za omenjene nogometaše in nekatere druge, ki jih 13-kratni osvajalci Lige prvakov lovijo. Mediji so že poročali, da se je legendarni Francoz pogovarjal z Mbappejem, ki je po izvrstnem svetovnem prvenstvu v Rusiji in osvojenem naslovu svetovnega prvaka nadaljeval z blestečimi predstavami v vrstah Paris Saint-Germaina. France Footballje že poročal, da je Real pripravljen Parižanom ponuditi 280 milijonov evrov, seveda zgolj v primeru, da bo na pogajanja pripravljen prvi mož PSG Naser Al-Kelaifi.

MBAPPE

Zanimanje za Hazarda ima že dolgo brado, tudi član Chelseaja redno skrbi za hvaljenje Reala in Zidana prek medijev. "Zaradi njega sem sploh začel igrati nogomet,"je o svojemu velikemu vzorniku pred časom povedal Hazard, medtem ko je Zidane nekoč dejal, da bi ga "kupil z zaprtimi očmi". A tudi do Belgijca bo Real težko prišel, saj Chelsea zaradi kazni Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v naslednjih prestopnih rokih ne sme registrirati novih članov, Hazarda pa na Stamford Bridge pogodba veže do leta 2020, ko bi lahko odšel tudi zastonj. Je pa res, da so modri v svoje vrste za naslednjo sezono že zvabili dortmundskega asa Christiana Pulišića, ki naj bi v zahodnem Londonu nasledil Hazarda.

HAZARD

Pogba: O Madridu sanjajo vsi

L'Equipe omenja tudi Pogbaja, ki naj bi si ga Zidane želel zaradi telesne moči, s katero bi dvignil raven "fizike" na sredini igrišča. Blizu prihodu na Bernabeu je bil član Manchester Uniteda že leta 2016, a je takrat (tudi ob zanimanju Barcelone) izbral povratek h klubu, pri katerem se je nogometno izoblikoval.

"Srečen sem v Manchestru, toda Madrid je klub, o katerem sanjajo vsi," je nedavno izjavil Pogba.

POGBA