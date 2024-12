LA Galaxy in New York Red Bulls finalista lige MLS

Moštvi LA Galaxy in New York Red Bulls, dva ustanovna člana, sta finalista ameriške nogometne lige MLS. Za New York, ki je v konferenčnem finalu z 1:0 odpravil Orlando City, bo to priložnost za prvi naslov. Los Angeles Galaxy pa je z 1:0 ugnal Seattle Sounders in bo imel 7. decembra v lovu na rekordni šesti naslov prednost domačega igrišča. Junak finala zahodne konference je bil Srb Dejan Joveljić, ki je v 85. minuti dosegel edini gol na tekmi za Los Angeles.