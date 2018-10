LA Galaxy kmalu brez Zlatana?

Po poškodbi kolena in selitvi v ameriško prvenstvo se je zdelo, da zvezda švedskega nogometaša Zlatana Ibrahimovića počasi zahaja, a je Šved v izjemni debitantski sezoni dokazal, da temu ni tako.

Na 22 tekmah je tako dosegel kar 17 zadetkov, med drugim tudi nekaj pravih mojstrovin, a kljub temu, da njegova pogodba velja še vsaj eno sezono, ni povsem prepričan, ali bo kariero nadaljeval v Kaliforniji. "Ne vem še, moram razmisliti. To ni trenutek, kjer bi spregovoril o tem, najprej se morem o tem posvetovati s klubom. Kaj si želijo ono? Kaj želim jaz? Bomo videli," je pojasnil Šved, ki je ob tem poudaril, da bi jeziček na tehtnici lahko prevesile prav zmage: "Imam še pet tekem. Zadovoljen sem. Fizično se počutim močnega. Počutim se dobro, kar se vidi tudi na zelenici. Moram le zmagovati tekme in potem je vse popolno."

Ibrahimović je tudi že v preteklosti izrazil nezadovoljstvo z uspehi kluba, ki na zadnjih sedmih tekmah ni zabeležilo zmage, pred tedni pa so slabi rezultati s stolčka odnesli trenerja Sigija Schmida. "To je druge vrste izziv. Ekipe za katere sem igral v preteklosti, no, imel sem občutke, da smo nepremagljivi," je svoje pomisleke izrazil švedski nogometaš, ki si je na zadnji tekmi prislužil rumeni karton.