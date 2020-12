Real Atleticu prizadejal prvi ligaški poraz po februarju

Zinedine Zidane je lahko računal na skoraj popolno zasedbo. Od prvokategornikov je manjkal leEden Hazard, dlje časa poškodovani Urugvajec Fede Valverde pa se je vrnil na klop. V prvi postavi je bil po odlični predstavi v Ligi prvakov ponovnoLucas Vazquez, ki pa je tokrat zaigral na krilnem položaju, tako da je iz prve enajsterice izpadel Brazilec Rodrygo, bočno pozicijo na desni strani pa je zavzel izkušeniDani Carvajal. Na drugi strani je bil Diego SimeonebrezDiega Coste inJoseja Marie Gimeneza, v konici napada sta pri Atletih začelaJoao FelixinLuis Suarez.

Srečanje na stadionu Alfreda di Stefana so bolje odprli domači galaktiki. Kot prvi je v deseti minuti z roba kazenskega prostora nevarno zapretil Karim Benzema, a je njegov strel po fantastični paradi in s pomočjo vratniceJan Oblak uspel zaustaviti. Le pet minut kasneje pa so slovenskega vratarja na cedilu pustili soigralci. Po kotu z desne strani je v osrčju kazenskega prostora sam ostal Casemiro, ki je Škofjeločana uspel premagati z natančnim strelom z glavo. V nadaljevanju prvega dela nismo spremljali pretirano zanimive tekme, obe moštvi sta bili trd boj na sredini igrišča. Predvsem Atletico je bil povsem brez ideje, saj na vrata Thiabuta Courtoisa ni sprožil niti enega samega strela. V 36. minuti je Casemirokot prvi prejel tudi rumeni karton.

Med polčasom se je Simeone odločil za kar tri zamenjave. Vstopili so Thomas Lemar, Renan Lodi inAngel Correa, v garderobi pa so ostali Yannick Carrasco, Hector Herrera in Felipe. Prav eden od rezervistov Lemar je imel v 55. minuti sijajno priložnost, da izenači, a je meril za malenkost mimo leve vratnice. Kazen za zapravljeno je prišla v 63. minuti. Po kotu Reala je do odbite žoge prišel Dani Carvajal, ki je z desnico silovito sprožil, žoga pa se je od vratnice odbila v Oblakov hrbet in nato v mrežo gostov za 2:0. V statistiko je zadetek šel kot avtogol, a bi Oblak pri fantastičnem strelu težko storil kaj več, kot je.

Po drugem zadetku se gostje dolgo niso pobrali, šele v samem zaključku pa so bili ponovno nevarni. V 80. minuti je po podaji z leve strani na drugi vratnici do strela prišel Saul Niguez, a je Courtois uspel odbiti v kot. Kmalu zatem je svojo srečo še enkrat preizkušal Lemar, a je z levico meril prek domačih vrat. Zadnjo priložnost za spremembo izida so imeli domači. Vazquez je meril z roba kazenskega prostora, a se je odlično izkazal Oblak.