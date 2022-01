Hladen tuš za galaktike na začetku novega leta: Militao z napako zakuhal zmago Getafeja

Real Madrid je v novo leto vstopil z zajetno prednostjo osmih točk pred drugouvrščeno Sevillo, a si je že na prvi tekmi privoščil spodrsljaj. Getafe je namreč pred tem zasedal skromno 16. mesto, vendar se je tokrat izkazal za pretrd oreh za četo Carla Ancelottija, ki tokrat zares ni imela svojega dne.

Začelo se je že v deveti minuti, ko v tej sezoni sicer odlični Eder Militao ni želel izbiti žoge in se je odločil za preigravanje, njegovo namero pa je prebral Enes Unal, ki mu je odvzel žogo in nato s hladnokrvnim zaključkom premagal še Thibauta Courtoisa. V nadaljevanju so se domači bolj kot ne posvečali samo obrambi, a jih to ni stalo, saj so bili napadalci galaktikov povsem nerazpoloženi.