Jan Oblak z novo 'ničlo,' odločil nesrečni avtogol Lata

Jan Oblak je mrežo znova ohranil nedotaknjeno, za zmago Atletov pa je poskrbel kar 23-letni branilec ValencieToni Late, ki je žogo v 79. minuti nespretno poslal v lastno mrežo. Atletico Madrid z novo zmago ostaja na vrhu ligaške lestvice. Obramba Atletica Madrida v tej sezoni še naprej deluje izjemno zanesljivo. Slovenski vratar v vratih madridske zasedbe Jan Oblak tokrat spet ni dobil nobenega zadetka (zbral je tri obrambe), tudi sicer pa so colchonerosi v tej sezoni španskega prvenstva prejeli le dva zadetka in imajo najboljšo obrambo lige. Danes so v tej sezoni La Lige neporaženi Atleti vpisali še sedmo zmago, ob še dveh remijih pa so pri skupno 23 točkah, s čimer so na vrhu ligaške lestvice (z enakim številom točk se ponaša tudi zasedba Reala Sociedada iz San Sebastiana, ki pa ima tekmo več).

La Liga, 28. november, izidi:

Elche – Cadiz CF 1:1(1:0)

Boye 38.; Alvaro 55.

RK: Boye 45+3.

Valencia – Atletico Madrid 0:1(0:0)

Lato 79./ag

Huesca – Sevilla

Real Madrid – Deportivo Alaves