Atletico pozabil na dortmundske klofute in rutinirano zavzel vrh La Lige

Nogometaši madridskega Atletica se bodo v nedeljsko jutro zbudili kot vodilna ekipa španskega prvenstva, potem ko so Jan Oblak in soigralci na domačem stadionu Wanda Metropolitano brez večjih težav ugnali Real Sociedad (2:0). Zadetka za rdeče-bele sta prispevala branilca Diego Godin in Filipe Luis.

Povratek na domačo zelenico je dobro del Oblaku (na fotografiji) in soigralcem, ki gostom niso dopustili niti enega strela v okvir svojih vrat. FOTO: AP Tekma madridskega Atletica in Real Sociedada na stadionu Wanda Metropolitano je bila nekaj posebnega tudi zaradi prisotnosti Miguela Angela Moyaja, nekoč prvega vratarja rdeče-belih, ki pa ga je iz vrat nato tudi po srečnem spletu okoliščin izrinil slovenski čuvaj mreže Jan Oblak. Moya se je pred obračunom pozdravil s starimi znanci, nato pa s soigralci brez večjih težav držal začetni izid. Razen plahega poskusa Angela Corree, ki je za več kot meter zgrešil njegovo desno vratnico, Moya dela ni imel, Atletico pa je pred svojimi navijači zaman poskušal izgnati duhove z zadnje tekme v Ligi prvakov, ko jih je v Dortmundu ponižala Borussia (4:0). OBLAK Atletico, pri katerem je kolumbijski novinec Santiago Ariasna desnem boku začel šele prvo tekmo po prihodu v klub, je malce bolje zaigral po uvodnih 20 minutah, ko je moral najprej David Zurutuzareševati tik pred Saulom Niguezom, ki mu je "snedel" žogo z glave v osrčju kazenskega prostora, nato pa je Antoine Griezmannv 25. minuti poskušal zadeti s "polškarjicami", a z roba vratarjevega prostora meril prek vrat. Ko se je zdelo, da je "La Real" v največjih težavah, pa bi na drugi strani kmalu presenetil Ruben Pardo, ki je izvrstno udaril z roba kazenskega prostora, Oblak je žogo le pospremil s pogledom, a je zgolj oplazila stičišče vratnice in prečke. Še en poskus Parda je nekaj minut pred polčasom zletel prek vrat škofjeloškega vratarja. REZULTAT Izjemen zadetek Luisa, Oblak brez dela

A tik pred polčasom je domačim navijačem le odleglo: po tem, ko se je Correa odlično znašel na robu kazenskega prostora in v padcu zadržal žogo, je v sredino kazenskega prostora poslal ostro žogo, neprepričljivo posredovanje gostujoče obrambe pa je izkoristil Diego Godinter v slogu najboljših napadalcev matiral nekdanjega soigralca v golu belo-modrih. Drugi polčas so domači Indijanci začeli z menjavo na levem boku, kjer je Lucasa Hernandezazaradi bolečin v mišici zamenjal Filipe Luis. In po tem, ko je Stefan Savićmorda tudi z nekaj sreče ušel rdečemu kartonu po divjem štartu nad Lucom Sangallijem, je zablestel ravno brazilski rezervist v vrstah Atletica, ki je v 60. minuti prodrl v kazenski prostor in s slabšo desnico "snel pajčevino" z gostujočih vrat ter nadaljeval izjemen niz na tekmah z baskovskimi belo-modrimi, ki jim je zdaj zabil že štiri od svojih 15 golov v španski ligi. Domači so nadzirali tekmo, ki bi jo lahko dobili tudi z višjo razliko, a je Moya v situaciji ena na ena ustavil v zadnjih mesecih kronično neučinkovitega Diega Costo, dobro pa je posredoval tudi v zaključku obračuna pred Godinom. Nogometaši in navijači Atletica so lahko po zadnjem sodnikovem žvižgu proslavljali preboj na prvo mesto na lestvici, čeprav morajo s svojimi preizkušnjami v tem krogu še opraviti vsi njihovi najresnejši tekmeci. Oblak, ki je pred dnevi v Dortmundu štiri gole dobil iz vsega petih strelov v okvir svojih vrat, tokrat ni vknjižil niti enega resnejšega posredovanja, saj je "La Real" tekmo sklenil brez strela v okvir Gorenjčevega gola. Izidi 10. kroga Primere Division: Atletico Madrid ‒ Real Sociedad 2:0 (1:0)

Godin 45., Luis 60.

Jan Oblak (Atletico) je igral vso tekmo. POSTAVI Levante ‒ Leganes 2:0

Celta Vigo ‒ Eibar 4:0

Athletic Bilbao ‒ Valencia 0:0

Girona ‒ Rayo Vallecano 2:1