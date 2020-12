Lionel Messi rešil Barcelono proti Levanteju, Koeman ne more biti zadovoljen

Nogometaši Barcelone so na večerni nedeljski tekmi prišli do minimalne zmage (1:0) nad Levantejem, ki se je praktično celotno tekmo branil in bi mu skoraj uspelo obdržati "ničlo". Eno od redkih napak na sredini igrišča gostov je izkoristil Lionel Messi, ki je v 76. minuti po podaji Frenkieja de Jonga postavil izid srečanja.

icon-expand Lionel Messi je bil junak Barcelonine zmage proti Levanteju. FOTO: AP Prvo priložnost na tekmi je imel v 13. minuti Jorge de Frutos, ki bi kaj lahko Levante popeljal v vodstvo, a je njegovo namero prebral Marc-Andre ter Stegen. Za Blaugrano je bil kot prvi v ugodni situaciji Antoine Griezmann, ki je streljal z glavo, a ni bil dovolj natančen. Barcelona je v nadaljevanju pritiskala, pri tem pa ni bila dovolj konkretna, zato si pravih priložnosti ni ustvarjala. Podobno je bilo v drugem polčasu, ko je bila obramba Levanteja dovolj zbrana, pri tem pa ji je pomagal predvsem odlični vratar Aitor Fernandez Abarisketa, ki je bil zares izjemen. V 76. minuti pa niti razpoloženi Abarisketa ni zmogel preprečiti veselja Lionelu Messiju, ki je z natančnim strelom kronal zapravljeno žogo gostov na sredini igrišča. Z asistenco se je izkazal Frenkie de Jong. V zaključku se jeRonald Koeman presenetljivo odločil za nekaj defenzivnih zamenjav, Griezmanna je denimo nadomestil kar Samuel Umiti, kar bi domače kaj lahko stalo dveh zgubljenih točk, saj je imel Levante v zadnjih minutah še nekaj priložnosti. Na srečo nizozemskega stratega pa je bil vselej na mestu Ter Stegen, ki je tako potrdil zmago domače zasedbe. icon-link Statistika tekme Barcelona - Levante FOTO: Sofascore.com La Liga, 13. december, izidi: Real Sociedad – Eibar 1:1 (1:0)

Barrenetxea 20.; Enrich 65. Real Betis – Villarreal 1:1(0:1)

Ruibal 51.; Torres 5. Elche – Granda 0:1 (0:1)

Suarez 42. Barcelona – Levante 1:0 (0:0)

