Oster odziv Barcelone, potem ko je La Liga Olmu znova prižgala rdečo luč

Oba igralca sta bila lani poleti registrirana s pomočjo posebnega dovoljenja La Lige, a je zveza januarja njuno registracijo preklicala, saj katalonski velikan ni pravočasno dokazal skladnosti s finančnimi pravili lige. Po pritožbi Barcelone je višji športni svet (CSD) klubu začasno dovolil, da igralca znova registrira, dokončna odločitev pa naj bi bila znana do 7. aprila.

V želji, da bi izboljšala svoje finančno stanje, je Barcelona tretjega januarja objavila posel v višini 100 milijonov evrov, ki je vključeval prodajo VIP lož na prenovljenem Camp Nouu. A La Liga zdaj trdi, da ta prihodek ni bil vključen v letna finančna poročila za sezono 2024/25, ki jih je klub predložil prejšnji teden.

Noben znesek iz omenjenega posla z VIP ložami ni bil naveden v izkazu poslovnega izida, čeprav so klub in revizor to sprva potrdili, so zapisali v sporočilu za javnost. La Liga je celo napovedala, da bo revizorja prijavila španskemu inštitutu za računovodstvo in revizijo.

Barcelona 31. decembra 2024, 3. januarja 2025 in niti danes (2. aprila 2025) ni imela pogojev finančnega fair-playa za registracijo Danija Olma in Paua Victorja, so še dodali pri La Ligi.