Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Barca v 93. minuti do zmage in skoka na prvo mesto lestvice

Barcelona, 18. 10. 2025 18.10 | Posodobljeno pred 51 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
35

Nogometaši Barcelone so v devetem krogu španskega prvenstva gostili Girono in slavili z 2:1. Tekmo med katalonskima kluboma je v izdihljajih odločil Ronald Araujo.

Barcelona - Girona
Barcelona - Girona FOTO: AP

Tekma na Montjuicu se je začela po željah domačinov, ki so v 13. minuti povedli. Pedri se je lepo sprehodil po kazenskem prostoru Girone in nato z natančnim strelom ob pomoči vratnice premagal gostujočega vratarja. Vodstvo blaugrane ni trajalo dolgo, saj je v 20. minuti s potezo tekme izid izenačil Axel Witsel. Izkušeni belgijski vezist je z akrobatskim zaključkom žogo pospravil v mrežo.

Barcelona - Girona
Barcelona - Girona FOTO: AP

Varovanci Hansija Flicka so imeli v nadaljevanju obračuna veliko priložnosti in več posesti, nogometaši Girone pa so si pripravili nekaj kvalitetnih akcij, po katerih bi lahko prišli do preobrata. To se ni zgodilo, za zapravljeno pa so bili kaznovani v 93. minuti, ko je Ronald Araujo zabil za končnih 2:1. Nekaj trenutkov pred tem je bil zaradi neprimernega vedenja in ugovarjanja izključen trener Barce, ki bo moral naslednjo tekmo – El Clasico – pospremiti s tribune Bernabeua.

Statistika tekme Barcelona - Girona
Statistika tekme Barcelona - Girona FOTO: Sofascore.com

Na prvi tekmi dneva je Mallorca poskrbela za presenečenje na gostovanju pri Sevilli. Domačini so na odmor odšli z minimalno prednostjo, za katero je v 16. minuti poskrbel Ruben Vargas, v drugem delu obračuna pa smo spremljali povsem drugačno zgodbo. Vedat Muriqi je v 67. minuti izenačil izid, deset minut kasneje pa je bilo že 1:3. Oba gola je dosegel rezervist Mateo Joseph.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

La Liga, 9. krog, sobota, 18.10.2025, izidi:

Sevilla - Mallorca 1:3 (1:0)
Vargas 16.; Muriqi 67., Joseph 72., 77.

Barcelona - Girona 2:1 (1:1)
Pedri 13., Araujo 93.; Witsel 20.
RK: Flick 90.

Villarreal - Betis -:-

Atletico Madrid - Osasuna -:-

nogomet la liga barcelona girona
Naslednji članek

Sedem golov na tekmi Mainza in Bayerja, Leipzig ugnal HSV

KOMENTARJI (35)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SlovenskiTROLLgoat
18. 10. 2025 19.28
+1
jaz rad sprehajam psa in prdim
ODGOVORI
1 0
zapiramvamustaaa
18. 10. 2025 19.26
+2
Popolnoma nezaslužena zmaga.Yamal pa ja zgolj še zgodovina katera je skoraj zaradi propagande uspela dobiti zlato žogo.Neverjetno kakšna prevara hujši od Fatija.
ODGOVORI
2 0
SlovenskiTROLLgoat
18. 10. 2025 19.23
-1
jaz rad gledam telebajske in jem kokice
ODGOVORI
0 1
Koruptilona
18. 10. 2025 19.20
-3
Men je tole res zanimi ko eni komentirajo v stilu...sem navijač Reala..Barve..spodnjega Dupleka in pol nadaljujejo...pa koga briga čigav navijač si hahaha
ODGOVORI
1 4
Lucky
18. 10. 2025 19.17
+1
Sm mislu, da se fantje sam šalijo. Sam, ko je vrag odnesu šalo, je res Arauja postavu na CF. Škoda za Girono. Za nevtralne gledalce, verjetn super tekma, polna priložnosti. Za navijače Barce pa ....Napake Koundeja, sm nehu štet, ko mi je zmanjkal prstov, na obeh rokah. Nadaljuje se festival slabih odločitev, v napadu. Dokler bojo vsi sam gledal, kk bojo egoističn udarl na gol, tolk cajta, bomo gledal takšne zaključke tekm. Cubarsi vsekakor mora igrat na desni strani, kjer je bil dost boljši.
ODGOVORI
2 1
SlovenskiTROLLgoat
18. 10. 2025 19.16
+4
Sem navijač Barca, ampak bodimo realni, Barca z takšno obrambo bo v Madridu fasala petardo, vsaj jaz tako mislim. Če ne pripeljejo koga januarja, bo ta sezona polom! lp
ODGOVORI
4 0
SlovenskiTROLLgoat
18. 10. 2025 19.17
-4
Aja, penal bi moral biti za Barco, ampak ima Madridski monopol prevelik vpliv
ODGOVORI
0 4
Dany75
18. 10. 2025 19.14
+2
Slavje katalonskih ghreznicarjev kot da so osvojili ligo prvakov 😂😂😂 a so komaj premagali eno Girono 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 oz.Girona je premagala sama sebe!
ODGOVORI
4 2
Lucky
18. 10. 2025 19.27
-2
Ti vsak dan premaguješ sebe, tule na portalu. Če Mbappe lohk kupuje avte in nima izpita, lohk tud Dany brez znanja in talenta, smeti po portalu.
ODGOVORI
0 2
Petarda10
18. 10. 2025 18.56
-2
Manzano probal si hahah
ODGOVORI
2 4
Joško s Krasa
18. 10. 2025 18.54
-1
Sploh ne vem kje začet. Mogoče to,da so gledalci ob koncu prvega polčasa ob nalivu,tekli pogledat,če so na cam starmu nardili streho. Ko so ugotovili da je ni,se jih je nekaj vrnilo.Tekma,kje Girona zgublja točke,to je neverjetno. Sodni izjemen. Moramo vedeti,da je FIFA na podlagi Realove prijave poslala v Spanijo kar ostro opozorilo. Ni nepomembno,da na svetovnem klupskem prvenstvu ni bilo vaših sodniko,tudi te kvalifikacije sem do sedaj zasledil samo Sančeza. Čez slabo leto je SP,če želijo sodit bo treba sojenje popraviti. Yamal izjemen,škoda ker ga je menjal. To je bla poteza v škodo Girone. Škoda,ampak take farse se ni trba nikomur bati.
ODGOVORI
4 5
drimtim
18. 10. 2025 18.49
+3
Sodnikom ni uspelo vzeti točk Barsi bodo jutri ukrepali s penali.
ODGOVORI
8 5
Kolllerik
18. 10. 2025 18.37
+5
Kere gnhide sodniške, adijo pamet
ODGOVORI
11 6
Loptass
18. 10. 2025 18.46
+3
Taksna tekma pokaze razliko, zakaj ima Real krepko pozitivno razliko v dosojenih penalih za njih in proti njim in zakaj Barca tako slabo. Ko je cisti penal za Barco ga ne piska, ko je pol penal za nasprotnika priti Barci ga piska. Ko je pol penal ali drugace povedano zgolj sporna situacija, je za Real vedno penal. Tak pa lahko imas povprecno dobrega pol penala na tekmo in dvomestno stevilko penalov ze decembra.
ODGOVORI
7 4
Kolllerik
18. 10. 2025 18.49
+1
Tam nad Rashfordom niso šli niti preverit na Varu. Itd. Ker smhrad odvraten.
ODGOVORI
5 4
REAList7
18. 10. 2025 18.50
-2
Daj ne nabijajta nekaj brezveze. Če ciljaš na tisto akcija Rashforda, je udarec prejel izven kazenskega prostora. Ampak ja, vi bi radi, da bi se vam kljub temu piskala 11m. Ste pa danes imeli več sreče kot pameti, ker vam je nasproti stala nesposobna Girona.
ODGOVORI
5 7
Loptass
18. 10. 2025 19.11
+1
Izven kazenskega kot lani penal Endricka mislis? Udarec Rashfordu je bil v kazenskem prostoru.
ODGOVORI
2 1
Loptass
18. 10. 2025 19.20
+2
Danny da vi pisete in sodite o tem kako se kdo obnasa, je tako kot bi Metod Trobec predaval o človekovih pravicah 🤣🤣
ODGOVORI
2 0
Dany75
18. 10. 2025 18.36
-15
Kaksno slavje Varcelone po dosezenem drugem gou in koncu tekme 😂😂😂😂😂kot da so zmagali v finalu lige prvakov 😂😂😂😂samo Gironi se lahko zahvalijo da niso spet fasali 4 komadov 😂😂😂😂 Flik pa je pokazal pravi obraz kako se trener obnaša...te poteze z rokami so povedale vse o klubu v katerem trenutno domuje! pfuuuj neshnage ....
ODGOVORI
3 18
BarcaHighFive
18. 10. 2025 18.38
+7
komi cakam el clasico da se poskrijete v svoje. lukne
ODGOVORI
10 3
REAList7
18. 10. 2025 18.40
-11
Upam, da ga bodo naknadno kaznovali za pokazano na koncu. Je pa to samo odraz celotnega kolektiva varcelone. Ghnusi, od prvega do zadnjega. Še malega lameka so uspeli pokvarit v dno duše v parih letih.
ODGOVORI
4 15
Loptass
18. 10. 2025 18.48
+1
Da ga bodo kaznovali vsaj tako kot so Mourinha, ko je s prstom štoknil Villanovo v oko.
ODGOVORI
3 2
Loptass
18. 10. 2025 18.50
+1
Kjer je Mourinho pokazal odraz celotnega kolektiva, v katerem je bil.
ODGOVORI
3 2
Loptass
18. 10. 2025 18.55
+0
Midva sva se zmenla in soglasno ugotovila, da si na nivoju Mourinha.
ODGOVORI
2 2
REAList7
18. 10. 2025 19.29
Midva sva se zmenila in ugotovila samo to, da si mhaloumen in da s teboj lahko komunicirajo samo osebki, ki imajo IQ sobne temperature, tako kot ti.
ODGOVORI
0 0
Boris Kavčič
18. 10. 2025 18.33
+10
Sodnik jej jej mu je Flik pokazal na koncu..
ODGOVORI
10 0
BarcaHighFive
18. 10. 2025 18.26
+6
manzanu ni ratalo
ODGOVORI
9 3
Loptass
18. 10. 2025 18.33
+6
Res je. Je pa mu uspelo razphizdit Flicka in ga kartonirat za Elclassico. Na tej tekmi v taksnem poteku, vsi vemo, da bi Mbappe izvajal penal.
ODGOVORI
9 3
REAList7
18. 10. 2025 18.37
-7
Kaj mu ni ratalo?! Kaj bi zdaj zopet vi radi imeli?? Lahko ste zadovoljni, da vam ni nesposobna girona zabila že 5 golov v prvem polčasu.
ODGOVORI
3 10
BarcaHighFive
18. 10. 2025 18.44
+5
nismo mi vardrid
ODGOVORI
7 2
REAList7
18. 10. 2025 18.47
-3
Ne, vi ste koruptilona, najbolj antipatičen in naghnusen klub. To ste vi.
ODGOVORI
2 5
Loptass
18. 10. 2025 18.55
+3
Si kar živčen ker je Gil Manzanu spodletelo 🤣🤣
ODGOVORI
4 1
Dany75
18. 10. 2025 19.10
-1
res niste..ste pa Varcelona!
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306