Barca v 93. minuti do zmage in skoka na prvo mesto lestvice

Nogometaši Barcelone so v devetem krogu španskega prvenstva gostili Girono in slavili z 2:1. Tekmo med katalonskima kluboma je v izdihljajih odločil Ronald Araujo.

Tekma na Montjuicu se je začela po željah domačinov, ki so v 13. minuti povedli. Pedri se je lepo sprehodil po kazenskem prostoru Girone in nato z natančnim strelom ob pomoči vratnice premagal gostujočega vratarja. Vodstvo blaugrane ni trajalo dolgo, saj je v 20. minuti s potezo tekme izid izenačil Axel Witsel. Izkušeni belgijski vezist je z akrobatskim zaključkom žogo pospravil v mrežo.

Varovanci Hansija Flicka so imeli v nadaljevanju obračuna veliko priložnosti in več posesti, nogometaši Girone pa so si pripravili nekaj kvalitetnih akcij, po katerih bi lahko prišli do preobrata. To se ni zgodilo, za zapravljeno pa so bili kaznovani v 93. minuti, ko je Ronald Araujo zabil za končnih 2:1. Nekaj trenutkov pred tem je bil zaradi neprimernega vedenja in ugovarjanja izključen trener Barce, ki bo moral naslednjo tekmo – El Clasico – pospremiti s tribune Bernabeua.

Na prvi tekmi dneva je Mallorca poskrbela za presenečenje na gostovanju pri Sevilli. Domačini so na odmor odšli z minimalno prednostjo, za katero je v 16. minuti poskrbel Ruben Vargas, v drugem delu obračuna pa smo spremljali povsem drugačno zgodbo. Vedat Muriqi je v 67. minuti izenačil izid, deset minut kasneje pa je bilo že 1:3. Oba gola je dosegel rezervist Mateo Joseph.

La Liga, 9. krog, sobota, 18.10.2025, izidi: