Valencia z goloma v mreži Oblaka pokvarila 'generalko' za Liverpool

Za Atletico je bila to zadnja preizkušnja pred prvo domačo tekmo osmine finala Lige prvakov, kjer se bodo rdeče-beli v torek, 18. februarja (prenos ob 20.40 na Kanalu A in VOYO), udarili z branilcem naslova Liverpoolom. Dan kasneje se bosta v Milanu, prav tako ob prenosu na naših programih, pomerila Atalanta s slovenskim reprezentantom Josipom Iličićem in Atleticova petkova nasprotnica Valencia.

V izenačenem prvem polčasu brez resnejših priložnosti pred obema goloma je Atletico zlata vreden gol zabil v 15. minuti, ko je po desnem boku v kazenski prostor pobegnil Vitolo in podal do Angela Corree, ta pa je žogo hitro podaljšal proti Diegu Llorenteju, ki ga je nehote idealno zaposlil domači branilec Gabriel Paulista, nekdanji vezist madridskega Reala pa ni grešil in s konico nogometnega čevlja zatresel mrežo. To je bil njegov prvi ligaški gol po več kot dveh dveh letih in sploh prvi v katerem koli tekmovanju za Atletico.

Valencia je imela pred domačimi navijači terensko premoč, a do izrazitih priložnosti ni prihajala. Nato pa je v zaključku polčasa povsem stisnila Madridčane, ki so bili za svojo nezmožnost pomika po zelenici navzgor kaznovani v 40. minuti ‒ za svojo napako se je odkupil Paulista, ki je iz neposredne bližine po ostri podaji Maximiliana Gomeza z glavo matiral Oblaka. Ta je v gneči žogo zgolj pospremil v svojo mrežo. A že v enem naslednjih napadov se je spet zatresla mreža "netopirjev", ki jim je žogo blizu sredine igrišča ukradel Thomas Partey, nato pa jo ob bojazljivih branilcih po samostojnem prodoru zabil ob vratnico Jaumeja Domenechaza novo vodstvo "žimničarjev".

Neustavljivi Torres pripravil dve 'zlati' priložnosti soigralcem

Trenerja ob polčasu nista menjala, je pa domačemu Albertu Celadesuhitro zastal dih, potem ko je kapetan Daniel Parejostoril podobno napako kot pri prvem golu in izgubil žogo tam, kjer se je ne sme izgubiti, a ga je tokrat rešil strelec izenačujočega gola Paulista. Sledila je prva nevarnejša akcija Valencie prek Ferrana Torresa, ki je osmešil gostujočo obrambo, a je ta na koncu le uspela izbiti njegovo ostro žogo. Diego Simeone je nato le opravil prvo menjavo, Šime Vrsaljko, ki je šele nedavno odigral prvo tekmo v sezoni, je nadomestil Renana Lodija, ravno po prekršku hrvaškega reprezentanta na desnem boku pa so "netopirji" v 59. minuti še drugič v večeru izenačili. Parejo je v sredino podal visoko žogo, ki jo je bolj srečno kot spretno mimo vnovič nepremičnega Oblaka uspel preusmeriti Geoffrey Kondogbia.

Takoj po zadetku je Celades menjal v napadu, nekdanji član Atletica Kevin Gameiroje zamenjal Goncala Guedesa, Partey pa je s precejšnje razdalje spet silovito udaril po golu Valencie, a tokrat je meril previsoko. V 66. minuti je z napadalno menjavo postregel tudi Simeone, ki jeSantiaga Ariasazamenjal z Alvarom Morato. Zadnji Simeonejev poskus je bil povratnik v staro jato Yannick Ferreira Carrasco (zamenjal je kapetana Kokeja), a že prej bi lahko tehtnico močno na stran domačih nagnil Gameiro, ki je po novem odličnem prodoru Torresa in podaji v sredino osamljen streljal prek vrat Oblaka. Nato pa je imel v 81. minuti lepo priložnost po podaji Vrsaljka sveži Morata, ki je z glavo preizkusil Domenecha, a je bil ta pri tleh kos njegovemu poskusu, nov silovit strel Parteyja od daleč pa je zletel mimo njegovih vrat.

Priložnosti so se takrat začele vrstiti in neustavljivi Torres je v 82. minuti kot na pladnju pripravil še eno identično priložnost kot pred nekaj minutami Gameiroju, a jo je tokrat še bolj nespretno kot Francoz zapravil Urugvajec Gomez. Do konca rednega dela tekme je še enkrat z razdalje poskusil Partey, ki pa je vnovič meril previsoko, nato pa se je težišče igre spet nevarno preselilo pred vrata Atletica. Oblak, ki je na roki medtem že nosil kapetanski trak, je moral izpod prečke izbiti strel z roba kazenskega prostora Joseja Luisa Gayaja. Bočni branilec je bil še bližje v 91. minuti, ko je diagonalno podajo z desnega boka preusmeril tik ob vratnico Oblaka, ki je bil daleč od žoge. Večjih priložnosti do zadnjega sodnikovega žvižga nismo videli, so pa navijači Valencie ob črti golavta zaskrbljeno pogledovali proti branilcu Paulisti, ki se je zvijal v bolečinah in je zelenico po udarcu v gleženj zapustil na nosilih.