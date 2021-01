Real z zmago začasno prehitel Atletico na prvem mestu

Galaktiki so se s tremi točkami vsaj začasno zavihteli pred mestne tekmece iz rdečega dela Madrida, a so ob točki več odigrali kar tri tekme več kot Atletico. Jan Oblak in soigralci bodo zopet na delu v nedeljo, ko gostujejo pri Alavesu. Prav tako v nedeljo bo na delu tudi Barcelona, ki jo čaka gostovanje pri zadnjeuvrščeni Huesci.

Brez zmagovalca na andaluzijskem derbiju, Villarreal do nove zmage

Varovanci Unaia Emeryja so se z zmago in ob dejstvu, da je Sevilla zgolj remizirala, vrnili na četrto mesto in imajo enako točk kot tretji Real Sociedad. Prvi zadetek za Villarreal je tokrat zabil mladiFernando Nino v 19. minuti, na začetku drugega polčasa pa je izkušeni Gerard Morenoposkrbel za prednost z 2:0. Gostujoče "žabe", kakor se glasi vzdevek Levanteja, so do konca uspele priti do zadetka, a je bilo to premalo za točkovno bero.

Zatem sta se večna sevilska tekmeca Betis in Sevilla razšla z 1:1. Bližje zmagi so bili domačini, za katere je francoski reprezentant Nabil Fekir v 74. minuti zapravil najstrožjo kazen.