Atleti ohranili serijo zmag z enajstmetrovko v končnici

Za Atletico Madrid je bila to šesta zmaga v osmih nastopih v španskem prvenstvu. Ob zaostali tekmi s Sevillo za vodilnim Real Madridom, ki je v soboto gladko premagal Osasuno (4:0), zaostaja pet točk. Pred izbranci trenerja Diega Simeoneja sta še Girona in Barcelona, ki bo tekmo 9. kroga igrala danes zvečer v Granadi. Za Atletico je bila to peta tekma v zadnjih štirinajstih dneh. In peta zmaga. Zgolj proti Real Madridu in Osasuni je slavil z dvema goloma razlike, preostale tri tekme pa so bili tesne in odločene v zadnjih minutah.