Joao Felix po nepisanem pravilu 'bivšega' odločil derbi

Atletico Madrid je v 15. krogu španskega nogometnega prvenstva izgubil z 0:1 v gosteh z Barcelono. Jana Oblaka , slovenskega reprezentančnega vratarja ekipe iz španske prestolnice, je premagal Joao Felix v 28. minuti. Barcelona je prevladovala na igrišču in je bila boljša v praktično vseh statističnih kategorijah, imela je tudi štiri strele več proti vratom Atletica. Slednji pa je imel dva več v okvir vrat (4:2), a je bilo to premalo vsaj za remi.

Katalonci in nogometaši Atletica so bili doslej in tudi ostajajo sosedje na lestvici. Pred tem krogom sta imeli ekipi po 31 točk, Madridčani so bili v prednosti na tretjem mestu. Ekipa Jana Oblaka je ostala pri prejšnjem izkupičku in z desetimi zmagami ter je izgubila mesto, na tretje je po deseti zmagi napredovala Barcelona.

Girona je pred katalonskim derbijem z Barcelono naslednji teden znova navdušila. Po remiju ta teden z Bilbaom je obrnila zaostanek 0:1 iz 56. minute ter z dvema goloma Urugvajca Christiana Stuanija v 82. in 88. minuti ohranila stik z Real Madridom. Trener Girone Michel je po tekmi dejal: "Lepo je zdaj, ko pišemo zgodovino, prosim le, da smo enotni tudi, ko pridejo porazi. Zavedati se moramo, da so Madrid, Barca in Atletico veliko močnejši in da jim ne bomo mogli slediti do konca prvenstva."

Real Madrid je na domači zelenici zanesljivo prišel do treh točk. V prvem polčasu je zadel Brahim Diaz (26.), v drugem pa Rodrygo (57.). Madridčani bodo v naslednjem krogu gostovali pri Betisu.