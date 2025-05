Groza v Barceloni: voznica z avtom zapeljala med navijače Espanyola

Po prvih informacijah iz klubskih virov in reševalnih služb je bilo ranjenih več kot 20 ljudi, medtem ko nihče izmed poškodovanih naj ne bi bil v smrtni nevarnosti. Incident je sprožil val ogorčenja in strahu med navijači, dogajanje pa so nemudoma prevzele interventne enote policije in reševalci.

Eden izmed očividcev je za španski časnik Marca opisal kaotične trenutke: "Bila je ženska, stara okoli 40 let. Zapeljala je naravnost v množico. Zadela je 15 ali 20 ljudi. Mojega prijatelja so odpeljali v bolnišnico. Bil je v šoku."

Policija je morala voznico na kraju dogodka zaščititi pred razjarjenimi navijači, ki so jo nato želeli fizično napasti. Voznica je trenutno v policijskem pridržanju, katalonska policija pa je sporočila, da naj bi izgubila nadzor nad vozilom. Policija je sprva dogodek ocenila kot nesrečo in nenamerno dejanje.