La Masia si želi povrniti sloves: mobilni telefoni in nenavadne pričeske stvar preteklosti

Kot poroča španski športni dnevnik AS, so se v La Masii zgodile korenite spremembe. Vodja Barcelonine nogometne šole Jose Ramon Alexanko, tudi sam nekdanji nogometaš in kapetan kluba, naj bi trenerje v mladinskem pogonu že obvestil o novih pravilih, ki bodo v veljavo stopila ob začetku priprav na letošnjo sezono.

V želji, da bi bili mladi nogometaši povsem osredotočeni na nogometno igro, so v vseh prostorih La Masie prepovedali uporabo mobilnih telefonov. Trenerji bodo otrokom telefone vzeli ob prihodu v center, vrnili pa jim jih bodo po koncu aktivnosti, torej treningov in tekem.

Druga velika sprememba je, da mladeniči odslej ne bodo smeli nositi nenavadnih pričesk v slogu Paula Pogbaja ali Neymarja. Obenem bo prepovedano barvanje las v presvetle odtenke.

Nogometaši bodo morali tudi paziti, kako bodo komunicirali s svojimi trenerji. Zlasti kadar obstaja možnost, da bi pogovore slišali navijači in ostali, ki niso člani kluba, bo od vseh igralcev pričakovano, da uporabljajo zgleden jezik in se pri tem lepo obnašajo.

Glavni cilj uvedenih sprememb je, kot še piše AS, da bi v mladinski pogon katalonskega velikana vrnili disciplino in spoštovanje, ki se je po mnenju Ramona Alexanka v zadnjih letih izgubilo, kar je škodovalo ugledu kluba.