Lacazette se je po petih letih vrnil v Lyon

Alexandre Lacazette se je Lyonu sprva pridružil pri rosnih 12-ih letih in za francosko moštvo igral vse do julija 2017, ko se je za 60 milijonov evrov preselil na Otok k londonskemu Arsenalu. V dresu topničarjev je Lacazette na 206 tekmah dosegel 71 golov in 36 podaj, v minuli sezoni pa je odigral 36 tekem, zabil šest golov in tako Arsenalu pomagal do končnega petega mesta med angleško elito, kar pomeni, da bodo rdeči iz Londona v prihodnji sezoni igrali v Ligi Evropa.