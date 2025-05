Lahko Arsenal po Realu izloči še PSG?

Nogometaši Paris Saint Germaina in londonskega Arsenala bodo nocoj določili drugega potnika v veliki finale elitne Lige prvakov. Na prvi tekmi pred tednom dni so na Emiratesu z 1:0 slavili Parižani, a v taboru topničarjev zagotavljajo, da so zmožni izločiti še enega favorita. S studijskim delom na Kanalu A in VOYO, v katerem bo poleg voditeljice Sanje Modrić strokovni gost Tonči Žlogar, začnemo ob 20.30.