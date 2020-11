Lahko Atalanta vzame mero vse bolj zdesetkanemu Liverpoolu?

Dvoboj 3. kroga v skupini D Lige prvakov med Atalanto iz Bergama in Liverpoolom si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO v torek, 3. 11., od 20.40 naprej. Spektakel je zagotovljen!

"Manjka nam nekaj standardnih članov (Virgil Van Dijk, Naby Keita, Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain ...), kar se odraža tudi v sami igri. A dokler zmagujemo, je vse v najlepšem redu. Obstaja pa precejšnja verjetnost, da se bo krivulja uspešnosti v prihodnjem obdobju obrnila v nasprotno smer," je dejal karizmatični nemški strokovnjak in nadaljeval: "Po drugi strani imam veliko srečo, da sodelujem z značajsko pozitivnimi nogometaši, ki pridno izkoriščajo ponujene priložnosti. Čeprav smo zadnjo tekmo z West Hamom odigrali brez kar štirih zelo pomembnih mož, sem bil zadovoljen z igro tistih, ki sem jim ponudil priložnost za dokazovanje. To pa je za vsakega trenerja vselej dobrodošlo spoznanje–da ima širok nabor kakovostnih igralcev. Ritem tekem se namreč stopnjuje, še en mesec bo pestro, nato pa se bo malce umirilo in bomo lahko svoje misli znova usmerili k dogajanju na domačih zelenicah."