Nogomet

'Lahko bi bilo bolje, toda zmagi se ne gleda v zobe'

Ljubljana, 01. 04. 2026 11.11 pred 27 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
A.V.
Žan Vipotnik in David Moller Wolfe

Slovenska nogometna izbrana vrsta bo letošnji mundial na žalost spremljala od daleč. So bili pa varovanci novega selektorja Boštjana Cesarja v zadnjih dneh še kako aktivni, in sicer so odigrali dve prijateljski tekmi proti Madžarski in Črni gori. Predvsem proti slednji so Slovenci v določenih trenutkih prikazali obrise igre, ki jih je že krasila v peteklosti. Po zmagi v Podgorici sta spregovorila reprezentanta in obenem strelca zadetkov Danijel Šturm in Žan Vipotnik.

Zmaga v črnogorski prestolnici z 2:3 služi predvsem za dvig samozavesti po predhodnih šestih neuspešnih poskusih, da bi naši nogometaši prišli do zmage. 

Če je bil prvi polčas v Podgorici slab, je bilo nadaljevanje tekme bolje odigrano. Ne nazadnje so varovanci selektorja Boštjana Cesarja od zaostanka z 2:1 prišli do zmage z 2:3, kar je dobra popotnica pred jesenskim pričetkom nove sezone v Ligi narodov.

"Res sem vesel tega zadetka, a pomembnejša je končna zmaga za okrepitev samozavesti. Vemo, da nas kmalu čaka začetek Lige narodov. Mislim, da smo odigrali korektno tekmo in da lahko iz nje povlečemo kar nekaj koristnih stvari," je po zmagi nad Črno goro uvodne misli strnil strelec izenačujočega zadetka na 2:2 Danijel Šturm in dodal:

"Prvi polčas je bil z naše strani mogoče malce slabši, izgubili smo kar nekaj dvobojev na sredini igrišča in s tem posledično tako imenovane druge žoge. Toda v drugem delu tekme smo zelo dobro nadzorovali potek dogajanja na igrišču in zasluženo zmagali."

Z za odtenek boljšimi občutki je Podgorico zapuščal dvakratni strelec Žan Vipotnik, ki priznava, da se na predhodnem prijateljskem obračunu na Madžarskem ni dobro znašel.

"Na prvi tekmi v Budimpešti se na položaju, na katerem sem igral, nisem znašel najbolje. Veliko več pa lahko ponudim na igralnem položaju, ki mi ga je selektor namenil na obračunu s Črno goro. Tega sem vajen in ga igram že več kot desetletje. Upam, da bom podobno učinkovit tudi v prihodnje," je reprezentančnega soigralca dopolnil nekdanji napadalec Maribora.

nogomet slovenska reprezentanca črna gora žan vipotnik danijel šturm
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

katoro
01. 04. 2026 14.22
Tako kot sem že enkrat napisal. Pod Kekom so igrali pragmatično, pod Cesarjem pa usrano. Sem gledal tekmo Kosovo in Turčija, to je bila tekma, ki je znanstvena fantastika za naše nogometaše. Če bi včeraj Slovenija igrala proti Kosovu bi dobila 10 komadov. Sramota. Še dve tekmi pa bo Cesar pokojni.
Amor Fati
01. 04. 2026 11.34
Še tri tekme pa bo bivši 😂
GUNDABAD
01. 04. 2026 11.30
Igrali so tudi: Beni Šeškezi, Sandokan Lorendan, Žani Mlakari, Jani Oblaki, Žan Vipotare
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
