'Lahko bi bilo bolje, toda zmagi se ne gleda v zobe'

Zmaga v črnogorski prestolnici z 2:3 služi predvsem za dvig samozavesti po predhodnih šestih neuspešnih poskusih, da bi naši nogometaši prišli do zmage. Če je bil prvi polčas v Podgorici slab, je bilo nadaljevanje tekme bolje odigrano. Ne nazadnje so varovanci selektorja Boštjana Cesarja od zaostanka z 2:1 prišli do zmage z 2:3, kar je dobra popotnica pred jesenskim pričetkom nove sezone v Ligi narodov.

"Res sem vesel tega zadetka, a pomembnejša je končna zmaga za okrepitev samozavesti. Vemo, da nas kmalu čaka začetek Lige narodov. Mislim, da smo odigrali korektno tekmo in da lahko iz nje povlečemo kar nekaj koristnih stvari," je po zmagi nad Črno goro uvodne misli strnil strelec izenačujočega zadetka na 2:2 Danijel Šturm in dodal: "Prvi polčas je bil z naše strani mogoče malce slabši, izgubili smo kar nekaj dvobojev na sredini igrišča in s tem posledično tako imenovane druge žoge. Toda v drugem delu tekme smo zelo dobro nadzorovali potek dogajanja na igrišču in zasluženo zmagali."