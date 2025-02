Lahko Celju uspe to, kar Olimpiji ni? *0:0

Tekmo so odločneje začeli Ciprčani, ki so takoj na začetku pritisnili in že v sedmi minuti je moral po strelu z radzalje posredovati celjski vratar Ricardo Silva. Po uvodnih desetih minutah pa so se zbudili tudi Celjani in Tamar Svetlin je zapretil po levi strani, a nato s podajo v sredino ni našel kakšnega izmed soigralcev. Sledil je kot po katerem se je žoga odbila do Logana Delaurier-Chaubeta, ki je sprožil z razdalje, a se je s parado izkazal slovenski vratar na golu Apoela Vid Belec. V 28. minuti je znova nevarno zapretil Apoel, natančneje David Abagna, ki pa si ob zgoščeni obrambi Celjanov na koncu ni priigral zaključnega strela.

Po skoraj pol ure igre pa so do rasne priložnosti prišli Celjani. Po predložku Armandasa Kučysa z desne strani sta v kazenskem prostoru Apoela skočila Aljoša Matko in Žan Karničnik. Slednji je dobro meril z glavo, a čeprav je bil Belec že premagan, je Celju veselje preprečila vratnica.

Celjani so še naprej napadali in na začetku 37. minute je po levi strani uspešno prodrl Karničnik, podal v sredino in našel Matka, ki je žogo odložil Delaurier-Chaubetu, ki se je moral najprej otresti Panagiotisa Kattirtzisa, nato pa je sprožil z desnico, a je bil na pravem mestu Belec, ki je žogo odil v kot.