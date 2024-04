Lahko Liverpoolu sredi Bergama uspe nov čudež?

Po vznemirljivih povratnih četrtfinalnih obračunih v elitni Ligi prvakov se nocoj nadaljujejo boji tudi v Ligi Evropa. Natančneje, obetajo se izjemno zanimive povratne četrtfinalne tekme, med katerimi izstopa dvoboj med Atalanto in Liverpoolom, čeprav je italijanski predstavnik prvo srečanje na Anfieldu pred tednom dni dobil prepričljivo s 3:0. Mnogi se zdaj sprašujejo, ali obstajajo realne možnosti za nor scenarij in posledično nov čudež v režiji rdečih iz mesta Beatlov. Neposredni prenos na Kanalu A in VOYO od 20.45 naprej.