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Zgodba se razvija

Lahko Maroko izloči sogostiteljico mundiala Kanado?

Houston, 04. 07. 2026 18.51 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Kanada - JAR

V prvi tekmi osmine finala letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu se v Houstonu merita reprezentanci Kanade in Maroka. Slednji je po izjemni igri v obračunu šestnajstine finala iz nadaljnjega tekmovanja izločil favorizirano izbrano vrsto Nizozemske, ena od sogostiteljic prvenstva pa je bila boljša od Južne Afrike. Komu se bo tokrat nasmehnila sreča za uvrstitev med osem najboljših ekip na mundialu?

Svetovno prvenstvo, osmina finala, izid:

Kanada - Maroko -:- (-:-)

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nogomet sp 2026 osmina finala kanada maroko

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