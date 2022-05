Bodo Muhammad Ali, Mahatma Gandi in mati Terezija rešili Leeds?

Od 28. februarja, ko je Jesse Marsch na klopi Leedsa zamenjal Marcela Bielso, so "pavi" na devetih tekmah zbrali vsega 11 točk in s 16. mesta padli na 18., ki prinaša izpad v drugo angleško ligo (Championship, op. a.). Leeds bo do konca sezone igral še s Chelseajem, Brightonom in Brentfordom, na teh tekmah pa bo moral zbrati več točk od 17. Burnleyja, ki je sicer točkovno poravnan z Leedsom, a ima občutno boljšo gol razliko.

Izpad v Championship je za vsak klub velik udarec predvsem s finančnega vidika, zato se je Marsch, ki je pred prihodom na Otok navdušil predvsem kot trener Red Bull Salzburga, odločil za nenavadne metode. Razkril je, da svojim varovancem pred tekmami daje v branje izjave znamenitih ljudi iz preteklosti.

Marsch presega športne okvire

"Navdih je velik del trenerske službe. Kot trener moraš najti način, kako prepričati nogometaše, da bodo v nekaj verjeli. Pripravljenih imam 52 odlomkov iz knjig, ki jim jih dajem v branje, ko presodim, da potrebujejo dodaten zagon," je povedal March.

"Velikokrat sem uporabil citate Muhammada Alija, pa tudi Michaela Jordana in Phila Jacksona," je nadaljeval 48-letnik iz Wisconsina, ki pri svojih metodah presega okvire športa. "Opiram se tudi na druge osebnosti, kot so Mahatma Gandi, mati Terezija in John F. Kennedy. To so ljudje, ki v našem svetu nekaj pomenijo. Zaradi njih smo danes tam, kjer smo."

Krilni nogometaš Leedsa Jack Harrison pa je v nedeljo razkril, da jih je Marsch pred tekmo z Arsenalom, ki so jo izgubili z 1:2, skušal motivirati prav z Gandijevo pomočjo. "Predstavil nam je njegove besede o tem, da je motivacija najpomembnejša stvar, ki jo lahko imaš v življenju. Če v nekaj verjameš, je vse mogoče."