Na nogometnem evropskem prvenstvu do 21 let, ki ga gosti Slovaška, v boju za naslov ostaja le še osem reprezentanc. Med njimi sta tudi Španija in Anglija, ki se bosta nocoj pomerili v Trnavi (20.45 na Kanalu A in VOYO). Španci so doslej na prvenstvu prikazali nekoliko več, zato so v vlogi favorita, a nekaj se bo seveda vprašalo tudi angleške zvezdnike.

Španija U21 - Anglija U21 na Kanalu A. FOTO: 24ur.com icon-expand

Reprezentanci Španije in Anglije sta se na zadnjem evropskem prvenstvu do 21 let udarili v razburljivem finalu v gruzijskem Batumiju. Tedaj so bili uspešnejši Angleži, potem ko je edini zadetek po podaji Cola Palmerja prispeval Curtis Jones. Španija je imela v deveti minuti sodnikovega dodatka priložnost, da izsili podaljšek, toda enajstmetrovko Abela Ruiza je ubranil James Trafford.

icon-rewards-pedestal Anketa Arhiv Kdo bo napredoval v polfinale? Španija Anglija Moški Ženska Španija 30 Anglija 11 Španija 24 Anglija 10 Španija 6 Anglija 1 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Lahko neprepričljivi Angleži prekrižajo načrte Špancem?

Tudi tedaj sta ekipi vodila Santi Denia in Lee Carsley, a španski selektor poudarja, da je tista tekma že zgodovina. "To je za nami, bila je pomembna in zahtevna tekma. Selektor Lee Carsley in angleška nogometna zveza so vredni spoštovanja. Moram jim čestitati za delo, ki so ga opravili, in za kvaliteten turnir, ki so ga imeli."

Santi Denia FOTO: Uefa icon-expand

Denia dodaja, da je angleško zasedbo iz leta 2023 težko primerjati z ekipo, s katero se bodo njegovi varovanci pomerili nocoj. "To sta dve popolnoma različni moštvi. Imata zelo dobre posameznike, a najmočnejša je ekipa. Bolj bi se osredotočil na tekmo novembra lani (prijateljska tekma med Anglijo in Španijo (0:0), op. p.). To je ekipa, ki se je od novembra izboljšala. Zelo dobro igrajo v bloku, izvajajo drugačne napadalne situacije."

UEFA EURO U21: Španija - Anglija FOTO: VOYO icon-expand

Španija, ki je na zadnjih sedmih turnirjih stare celine kar petkrat igrala v finalu, je v skupinskem delu premagala Slovake in Romune ter remizirala z Italijo. Španci so do zmage proti Slovakom prišli v zadnji minuti rednega dela igre (3:2), proti Romunom pa so med 85. in 88. minuto spisali popoln preobrat (2:1). Remi z Italijani (1:1) je Špancem zagotovil prvo mesto v skupini A.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Angleži so prvenstvo odprli z zmago proti Češki (3:1), nato pa le remizirali s Slovenijo (0:0), ki se je od turnirja poslovila brez doseženega zadetka. Za Anglijo je sledil poraz proti Nemcem (1:2), ki so poleg Portugalcev doslej na Slovaškem prikazali največ.

Lee Carsley FOTO: Uefa icon-expand