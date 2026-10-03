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Nogomet

Lahko Slovenci nocoj presenetijo Švicarje?

Zürich, 03. 10. 2026 17.47 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
S.V. STA
Slovenija - Severna Makedonija

Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Luzernu igrala tretjo tekmo lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni.

"Igramo proti eni najboljših ekip v tem času, pa tudi v zadnjih 15 letih. Morali bomo biti na najvišji ravni, če se želimo kosati z njimi," je povedal selektor Boštjan Cesar.

Švica je uvodoma dvakrat gostovala in zmagala tako v Severni Makedoniji kot na Škotskem s 3:0 in je na vrhu skupine B1.

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Slovenija je s Švico igrala 11 medsebojnih tekem, pri čemer ima dve zmagi, dva neodločena izida in sedem porazov. Obenem so Švicarji 14. na svetovni lestvici, Slovenci pa 56., tako da so opozorila selektorja na mestu.

David Brekalo je povedal, da so že pokazali, da lahko igrajo proti takšni ekipi, da morajo čakati svoje priložnosti in biti kompaktni ter disciplinirani v obrambi.

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Slovenija bo igranje v ligi B in v skupini B1 nato nadaljevala 6. oktobra pri Škotih. Za konec bo 13. novembra gostila Švico, 16. novembra pa bo gostovala v Skopju.

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KOMENTARJI15

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Castrum
03. 10. 2026 19.21
Angleži ponižujejo Hrvate....bomo videli naše...
Odgovori
0 0
gullit
03. 10. 2026 19.12
Danes bodo pokazali iz kakšnega testa so, prava preizkušnja bo tako za igralce kot za trenerja.
Odgovori
+1
1 0
Veščec
03. 10. 2026 19.08
Jst,bom šu ta čas na dva dvobrzinca,pa to
Odgovori
-1
0 1
Ricola Swiss
03. 10. 2026 19.01
Lahko presenetijo, če ne izgubijo več, kot 5:0
Odgovori
+1
2 1
Piko2
03. 10. 2026 19.00
Ni šans!
Odgovori
-1
0 1
Bučkapaceukrmper
03. 10. 2026 18.55
Lahko,ce bojo sam 2:0 zgubil
Odgovori
0 0
Uporabnik1816146
03. 10. 2026 18.48
Lahko presenetijo zgubijo lahk 5:0 nimamo mi kvalitete za kaliber Švica nas Bosna Hrvaška zdaj premagajo 5:0 kadar hočejo
Odgovori
-1
1 2
Obi-van-Kenobi
03. 10. 2026 18.47
Ja, presenetli jih bojo ce se bojo sploh prikazali
Odgovori
0 0
Slinsson
03. 10. 2026 18.44
ne
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
03. 10. 2026 18.41
Presenečen bom.ce bodo prejeli manj kot 3 gole!
Odgovori
+2
2 0
DK48
03. 10. 2026 18.33
Lahko.
Odgovori
+0
1 1
Barbato43
03. 10. 2026 18.15
Ce se bodo dobro upirali je ze dost
Odgovori
+0
2 2
jozefStefan
03. 10. 2026 18.15
Presenetijo lahko če dobijo manj kot 3 gole
Odgovori
+3
3 0
buco2222
03. 10. 2026 18.10
Ja lahko v pitju piva.
Odgovori
+5
6 1
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