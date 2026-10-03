Lahko Slovenci nocoj presenetijo Švicarje?

"Igramo proti eni najboljših ekip v tem času, pa tudi v zadnjih 15 letih. Morali bomo biti na najvišji ravni, če se želimo kosati z njimi," je povedal selektor Boštjan Cesar.

Švica je uvodoma dvakrat gostovala in zmagala tako v Severni Makedoniji kot na Škotskem s 3:0 in je na vrhu skupine B1.