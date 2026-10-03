Lahko Slovenci nocoj presenetijo Švicarje?

"Igramo proti eni najboljših ekip v tem času, pa tudi v zadnjih 15 letih. Morali bomo biti na najvišji ravni, če se želimo kosati z njimi," je povedal selektor Boštjan Cesar.
Švica je uvodoma dvakrat gostovala in zmagala tako v Severni Makedoniji kot na Škotskem s 3:0 in je na vrhu skupine B1.
Slovenija je s Švico igrala 11 medsebojnih tekem, pri čemer ima dve zmagi, dva neodločena izida in sedem porazov. Obenem so Švicarji 14. na svetovni lestvici, Slovenci pa 56., tako da so opozorila selektorja na mestu.
David Brekalo je povedal, da so že pokazali, da lahko igrajo proti takšni ekipi, da morajo čakati svoje priložnosti in biti kompaktni ter disciplinirani v obrambi.
Slovenija bo igranje v ligi B in v skupini B1 nato nadaljevala 6. oktobra pri Škotih. Za konec bo 13. novembra gostila Švico, 16. novembra pa bo gostovala v Skopju.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.