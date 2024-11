Lahko slovenski nogometaši izjemno leto kronajo z zmago?

OGLAS

Priprave na evropsko prvenstvo Slovenska nogometna reprezentanca je letošnje koledarsko leto otvorila z zmago na gostovanju pri ZDA (0:1), marca pa, po remiju z Malto (2:2), sredi Ljubljane na kolena spravila Cristiana Ronalda in njegove soigralce (2:0). Pred odhodom v Nemčijo, kjer je potekalo evropsko prvenstvo, so ugnali še Armenijo (2:1) in remizirali z Bolgari (1:1).

Jaka Bijol in Cristiano Ronaldo na tekmi v Stožicah. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Nepozabno poletje Drugi del meseca junija je prinesel začetek Eura, kjer je Slovenija igrala v močni skupini z Dansko, Srbijo in Anglijo. Varovanci Matjaža Keka so najprej remizirali z Danci (1:1), enak rezultat je bil tudi na tekmi s Srbi (1:1), na zadnji tekmi skupinskega dela proti Angležem pa navijači zadetkov niso videli (0:0). Tri točke so bile dovolj, da so si Slovenci prvič v zgodovini zagotovili igranje v izločilnih bojih velikega nogometnega tekmovanja.

Veselje slovenskih nogometašev na tekmi proti Srbiji. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Konec pravljice Ognjeni krst so Slovenci doživeli proti evropskim prvakom iz leta 2016 Portugalcem in ga po prvih 120 minutah in še več igre preživeli. Redni del tekme sta moštvi zaključili brez doseženega zadetka. Spremljali smo neverjetne podaljške, v katerih je Jan Oblak ubranil najstrožjo kazen Ronalda, sledile pa so enajstmetrovke, ki so jih z izidom 3:0 dobili Portugalci.

Tako blizu, a tako daleč ... FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Čas za Ligo narodov Dobra dva meseca po vrnitvi iz Nemčije so se slovenski junaki vrnili na zelenice, tokrat v sklopu Lige narodov. Po petih odigranih tekmah v skupini B3, kjer slovenski izbrani vrsti družbo delajo še avstrijska, norveška in kazahstanska, so Kekovi izbranci s sedmimi točkami na tretjem mestu. Pred njimi je Norveška, ki je pred dnevi v Stožicah slavila z visokih 4:1, in Avstrija, ki bo zadnji tekmec Slovenije v letošnjem koledarskem letu.

Slovenija je na prvi tekmi proti Avstriji povedla v 16. minuti, Avstrijci pa so za končnih 1:1 zabili v 28. minuti. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovenija prvega mesta v skupini več ne more osvojiti, lahko pa obračun na Dunaju odloča o tem, ali bo Slovenija na koncu zasedla drugo ali tretje mesto. Če bi Slovenija v gosteh premagala Avstrijo, bi na lestvici zasedla drugo mesto, saj bi bili reprezentanci po točkah izenačeni, medsebojni izkupiček pa bi bil na strani Slovencev, ki je v Stožicah remizirala z Avstrijci (1:1). Drugo mesto prinaša dodatne kvalifikacije za napredovanje v ligo A, v primeru neuspeha na Dunaju pa bodo Slovenci končali na tretjem mestu in igrali za obstanek v ligi B.