Svetovno prvenstvo, osmina finala, izid:
ZDA - Belgija 1:2* (-:-)
Tillman 31.; De Ketelaere 9., 33.
Nogometaši Združenih držav Amerike in Belgije se pravkar merijo v obračunu osmine finala letošnjega svetovnega prvenstva. V vlogi rahlih favoritov so Američani, ki jim je pred tekmo precejšnjo medvedjo uslugo storil kar njihov predsednik države sam Donald Trump, ki je v sodelovanju s predsednikom Fife Giannijem Infantinom poskrbel za enega največjih škandalov v zgodovini nogometnih mundialov. Trenutni izid je 1:2, za Belgijce je v 9. in 33. minuti v polno meril De Ketelaere, za Američane pa je bil v 31. minuti s prostega strela natančen Malik Tillman.
Svetovno prvenstvo, osmina finala, izid:
ZDA - Belgija 1:2* (-:-)
Tillman 31.; De Ketelaere 9., 33.
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