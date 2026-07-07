Norišnica v Seattlu: De Ketelaere poskrbel za novo vodstvo Belgije (1:2)*

Nogometaši Združenih držav Amerike in Belgije se pravkar merijo v obračunu osmine finala letošnjega svetovnega prvenstva. V vlogi rahlih favoritov so Američani, ki jim je pred tekmo precejšnjo medvedjo uslugo storil kar njihov predsednik države sam Donald Trump, ki je v sodelovanju s predsednikom Fife Giannijem Infantinom poskrbel za enega največjih škandalov v zgodovini nogometnih mundialov. Trenutni izid je 1:2, za Belgijce je v 9. in 33. minuti v polno meril De Ketelaere, za Američane pa je bil v 31. minuti s prostega strela natančen Malik Tillman.