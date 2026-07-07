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Zgodba se razvija

Norišnica v Seattlu: De Ketelaere poskrbel za novo vodstvo Belgije (1:2)*

Seattle, 07. 07. 2026 02.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Christian Pulisic in Matt Turner

Nogometaši Združenih držav Amerike in Belgije se pravkar merijo v obračunu osmine finala letošnjega svetovnega prvenstva. V vlogi rahlih favoritov so Američani, ki jim je pred tekmo precejšnjo medvedjo uslugo storil kar njihov predsednik države sam Donald Trump, ki je v sodelovanju s predsednikom Fife Giannijem Infantinom poskrbel za enega največjih škandalov v zgodovini nogometnih mundialov. Trenutni izid je 1:2, za Belgijce je v 9. in 33. minuti v polno meril De Ketelaere, za Američane pa je bil v 31. minuti s prostega strela natančen Malik Tillman.

Svetovno prvenstvo, osmina finala, izid:

ZDA - Belgija 1:2* (-:-)
Tillman 31.; De Ketelaere 9., 33.

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