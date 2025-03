Lahko večni derbi 'zakuha' prvenstvo?

Če bi uspelo zmagati Mariborčanom, bi to pomenilo, da je prvenstvo spet povsem odprto, saj bi bila razlika do zeleno-bele zasedbe le še tri točke. Po drugi strani pa bi slednja z zmago znova pobegnila na precej varnih devet točk. "Osredotočeni smo nase, se pa zavedamo, da nas čaka zahtevna tekma. Derbi je vedno posebna zgodba. Zelo sem vesel, da bo stadion poln in bodo navijači naš 12. igralec," za uradno klubsko spletno stran pravi trener vijoličastih Boštjan Cesar.



"Do konca sezone je na sporedu še veliko tekem, tako da ne moremo govoriti o prelomnici. Vsaka je finale. Mi smo zaostajali po jesenskem delu in še zmeraj zaostajamo, tako da si ne smemo dovoliti spodrsljajev. Verjamemo pa, da lahko zmešamo štrene, če bomo v pravi podobi. Po utripu okolja je opazno, da celotno mesto verjame, da lahko še dodatno zmanjšamo zaostanek in to pomeni dodatno spodbudo." Ob pričakovani dodatni energiji s tribun Ljudskega vrta, je za vijoličaste gotovo prijetno spoznanje serija dobrih rezultatov.