Djurgarden do zgodnjega vodstva proti Mariboru (0:1*)

Mariborčani so se na povratnem obračunu play-offa za Konferenčno ligo hitro znašli v zaostanku. Po manj kot štirih minutah igre je Gustav Wikheim prodrl mimo Martina Milca in z ostro podajo našel Deniza Hummeta, ki je ob slabo postavljenem Bradleyju M'bondu žogo zlahka potisnil v prazno mrežo.

Vijoličasti so v primerjavi s prvo tekmo igrali veliko bolj napadalno in odločno ter prvič zapretili v 13. minuti, ko je kapetan Milec s predložkom našel samega Arnela Jakupovića, ki je z glavo meril neposredno v dlani gostujočega vratarja. Gostje so se v nadaljevanju pričakovano zaprli, domačini pa so novo priložnost dočakali na polovici prvega polčasa, a je bil Maks Barišič po podaji Marka Božića nenatančen. Nekaj trenutkov kasneje je iz težkega položaja sprožil še Jan Repas, žoga pe je po njegovem strelu za las zgrešila švedska vrata.