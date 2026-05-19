Lahko za konec uspešne sinje modre ere Guardiola še sedmič osvoji prvenstvo?

Pep Guardiola je svojo trenersko pot začel s štiriletno avanturo na klopi Barcelone, nato tri leta vodil Bayern München, z začetkom julija 2016 pa postal trener Manchester Cityja. V nepolnih desetih letih je postal obraz kluba , s katerim je šestkrat osvojil Premier ligo, petkrat ligaški pokal, po trikrat FA pokal in superpokal, po enkrat pa klubsko svetovno prvenstvo, evropski superpokal in prestižno Ligo prvakov.

Od konca ga ločita še dve tekmi domačega prvenstva, kjer v nasprotju s preteklimi leti nima vsega v svojih rokah. S tekmo več je pet točk pred meščani Arsenal, ki je na pragu tega, da po 22 letih spet postane otoški prvak. Če si topničarji proti Crystal Palaceu v zadnjem krogu prvenstva privoščijo spodrsljaj, lahko šampion postane tudi Manchester City, ki bo v preostanku letošnje sezone igral še proti Bournemouthu in Aston Villi.

V primeru zmage proti Bournemouthu bi pred zadnjim krogom sezone za vodilnim položajem zaostajal za dve točki. Slaviti bi nato moral tudi proti Aston Villi in obenem upati, da Arsenal ne premaga Crystal Palacea. Če bi topničarji izgubili, bi prvak postal City, v primeru remija pa bi odločala razlika v zadetkih, ki je v tem trenutku povsem poravnana (+43). Če bi bili ekipi po koncu sezone poravnani tako v točkah kot tudi v razliki v zadetkih, bi odločali doseženi goli, ki so na strani Manchester Cityja.