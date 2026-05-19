Nogomet

Lahko za konec uspešne sinje modre ere Guardiola še sedmič osvoji prvenstvo?

Manchester, 19. 05. 2026 10.05 pred 12 minutami 2 min branja 0

A.M.
Pep Guardiola

Po izjemno uspešnem desetletju, ki so ga zaznamovale številne prestižne trofeje, bo Pep Guardiola s koncem letošnje sezone zapustil trenerski stolček Manchester Cityja, poročajo angleški mediji. Jasno je tudi, kdo bo nasledil 55-letnega Španca, vprašanje pa je, ali lahko pred zgodovinskim slovesom osvoji še eno trofejo?

Pep Guardiola je svojo trenersko pot začel s štiriletno avanturo na klopi Barcelone, nato tri leta vodil Bayern München, z začetkom julija 2016 pa postal trener Manchester Cityja. V nepolnih desetih letih je postal obraz kluba, s katerim je šestkrat osvojil Premier ligo, petkrat ligaški pokal, po trikrat FA pokal in superpokal, po enkrat pa klubsko svetovno prvenstvo, evropski superpokal in prestižno Ligo prvakov.

FOTO: Sofascore.com

Kako do 21. lovorike?

Od konca ga ločita še dve tekmi domačega prvenstva, kjer v nasprotju s preteklimi leti nima vsega v svojih rokah. S tekmo več je pet točk pred meščani Arsenal, ki je na pragu tega, da po 22 letih spet postane otoški prvak. Če si topničarji proti Crystal Palaceu v zadnjem krogu prvenstva privoščijo spodrsljaj, lahko šampion postane tudi Manchester City, ki bo v preostanku letošnje sezone igral še proti Bournemouthu in Aston Villi.

V primeru zmage proti Bournemouthu bi pred zadnjim krogom sezone za vodilnim položajem zaostajal za dve točki. Slaviti bi nato moral tudi proti Aston Villi in obenem upati, da Arsenal ne premaga Crystal Palacea. Če bi topničarji izgubili, bi prvak postal City, v primeru remija pa bi odločala razlika v zadetkih, ki je v tem trenutku povsem poravnana (+43). Če bi bili ekipi po koncu sezone poravnani tako v točkah kot tudi v razliki v zadetkih, bi odločali doseženi goli, ki so na strani Manchester Cityja.

FOTO: AP

Španca bo nasledil Italijan

Klub odhoda Guardiole jasno še ni potrdil, saj je trenutno vsa pozornost usmerjena v boj za naslov in njegovo 21. lovoriko s sinje modrimi. Angleški mediji so tudi prepričani, kdo bo v naslednji sezoni vodil najuspešnejši angleški klub zadnjega desetletja.

Na klop meščanov naj bi sedel italijanski strokovnjak Enzo Maresca, ki je sicer dober znanec angleških zelenic. Do začetka tega koledarskega leta je sezono in pol vodil londonski Chelsea, pred tem eno leto preživel pri Leicestru, v sezoni 2022/23 pa Guardioli pri Manchester Cityju na 61 tekmah pomagal kot pomočnik trenerja.

