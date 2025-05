Lahko zmaji že hladijo šampanjec? Vijoličasti imajo drugačne načrte

Nogometaši v slovenski prvi ligi bodo ta konec tedna igrali tekme 33. kroga. Ta pa že lahko odloči prvaka, saj je v soboto v Stožicah na vrsti zadnji večni derbi sezone med vodilno Olimpijo in drugouvrščenim Mariborom. Ljubljančani bi z zmago poskrbeli za osmi naslov državnega prvaka za klub iz glavnega mesta, vijoličasti pa na vsak način želijo preložiti slavje večnih nogometnih tekmecev iz slovenske prestolnice. Po zadnjih podatkih je za večni derbi prodanih okoli 7000 vstopnic.

Ljubljansko-mariborski obračun bo tako imel še dodaten naboj, ki ga že tako ali drugače prinaša večni derbi.

Derbi bodo sodili Alen Bubek, Jure Praprotnik in David Gabrovec, njim bodo v pomoč še David Šmajc, Dragoslav Perić in Roberto Ponis.

Izbranci Victorja Sancheza bi imeli v primeru zmage 72 točk oziroma 13 več od Maribora, ki ima sicer tekmo v dobrem, ampak mu to ne bi pomagalo, saj bi imel do konca sezone na voljo le še štiri tekme oziroma 12 točk. Štajerci so bili sicer na vrhu lestvice zgolj po prvem krogu, medtem ko je zeleno-bela zasedba prednjačila praktično celotno sezono, le v šestem krogu je bil pred njo Bravo.

V zadnjem obdobju sta imeli ekipi podoben uspeh, oboji so v zadnjih šestih krogih zabeležili po tri zmage, a je Olimpija v tem časovnem odseku neporažena, Maribor pa je doživel en poraz. V tej sezoni pa sta ekipi igrali tri medsebojne tekme v ligi, prvi dve sta se končali z neodločenima izidoma, zadnjo pa je marca v Ljudskem vrtu dobil Maribor z 1:0. Olimpija Maribora v ligi ni premagala vse od septembra 2023, torej šest večnih derbijev.

Spomin na zadnji derbi Maribora in Olimpije, ki so ga dobili vijoličasti. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Na obeh straneh nekaj poškodovanih

Tudi na sedmem pa bo imela nekaj težav. Če ekipi nimata kaznovanih igralcev, pa je na obeh straneh nekaj poškodb. Zaradi teh pri zeleno-belih med drugimi manjkata napadalec Alexander Tamm in kapetan ter šef obrambe Marcel Ratnik, že pred tem je bil na neželenem seznamu Pedro Lucas, po novem pa še Marko Ristić in Marko Brest, ki pa okreva po zlomu nosu.

"Imamo veliko težav s poškodbami, ne samo v obrambi. Nekateri so obremenjeni," je po prejšnji tekmi potarnal Sanchez, njegov kolega na mariborski strani Boštjan Cesar pa ima tudi nekaj težav z zdravjem svojih igralcev. Pijus Širvys, Martin Milec in Karol Borys so bili nazadnje na seznamu poškodovanih.

Boštjan Cesar FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Tudi zaradi tega sta priložnost za igro nazadnje dobila tudi mladeniča, Nejc Viher je celo postal najmlajši strelec v zgodovini Maribora s 17 leti, dvema mesecema in 13 dnevi, 18-letni Anej Lorbek pa se je postavil v obrambo. "Za nami sta dve dobri tekmi, od ponedeljka smo začeli s pripravami na derbi. Vsak pozitiven rezultat pripomore k izboljšanju ozračja in verjamem, da lahko nadaljujemo uspešno serijo," je povedal slednji za mariborsko spletno stran.

Boštjan Cesar, ki vodi 16-kratnega slovenskega prvaka, je z zaporednima zmagama v ligi malce le ublažil kritike na svoj račun in na račun igre. "Ostajamo pri svojem načelu, z razmišljanjem od tekme do tekme. Čaka nas derbi, tekma dodatnega naboja, ki jo bomo skušali dobiti in še zmanjšati zaostanek za Olimpijo," je povedal Cesar.

Ekipi v številkah

Na obeh straneh je sicer nekaj izstopajočih posameznikov, kar zadeva statistiko v prvi ligi. Raul Florucz je s 15 goli prvi strelec lige in je tudi daleč najboljši strelec zeleno-belih (pet golov ima Ivan Durdov). Na drugi strani ima Maribor strelski potencial predvsem v Hilalu Soudaniju (9 golov) in Benjaminu Tettehu (8). Pri tem ima tudi prvega podajalca lige v Janu Repasu (8 asistenc), a le eno za njim zaostaja najboljši igralec dosedanjega dela lige Florucz.

Bolj kot zanimivost pa velja omeniti še tržni vrednosti ekip, ki v domači ligi prednjačita tako v napadu kot obrambi. Olimpija je po Transfermarktu vredna 12,8 milijona evrov, Maribor pa milijon manj. Pri Ljubljančanih imata največjo vrednost Ratnik in Florucz s po 1,5 milijona, pri Štajercih ima takšno vrednost vezist Bartug Elmaz.