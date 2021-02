Varane z 'dvojčkom' rešil Real in (morda) tudi Zidana

Že novinarska konferenca Zinedina Zidanaje pred gostovanjem pri zadnjeuvrščeni Huesci dala slutiti, da je tudi veliki "Zizou" začel čutiti pritisk na klopi Reala. Zidane je dvignil veliko prahu z jeznim odgovorom na eno od vprašanj o svoji prihodnosti, prav nič pa ga ni v soboto ni mogel umiriti slab prvi polčas njegovega moštva. Francoz je prvič po skoraj dveh mesecih od prve minute priložnost ponudil tudi brazilskemu krilnemu napadalcu Viniciusu Juniorju, začela pa sta tudi Nacho Fernandezin Alvaro Odriozola. Domači so bili prvič nevarni že v četrti minuti, ko Šindži Okazakipred vrati Thibauta Courtoisa ni uspel izkoristiti podaje Rafe Mira. Mir je že v naslednjem napadu zatresel tudi zunanji del mreže, ko je "zaspal" Odriozola in ga je v kazenskem prostoru zaposlil Jaime Seoane.

Resnejši odgovor Reala beležimo v 14. minuti, ko je po prodoru Viniciusa sledil kot, po podaji iz slednjega pa zgrešen strel z glavo Nacha. Kljub občutni prevladi Reala domači niso imeli večjih težav z branjenjem začetnega izida v prvem polčasu, v drugem pa so celo povedli. Mikel Rico je že po nekaj sekundah stresel prečko, nato pa je modro-rdečim že čez kakšno minuto uspela dobitna kombinacija po protinapadu, ki ga je z izjemnim strelom ob stičišče vratnice in prečke zaključil Javi Galan. Mir je že čez nekaj sekund znova zatresel Realov okvir vrat s fantastičnim volejem, Real pa je zapravljivost domačih kaznoval v 55. minuti: kapetan Karim Benzema je izvrstno udaril s prostega strela in zadel prečko, v nadaljevanju akcije pa je žogo v mrežo pospravil njegov rojak Raphaël Varane.