LaLiga z lokalnimi oblastmi začela preiskavo piknika pri Messijevih

Po poročanju ESPN , ki navaja katalonske medije, so se preiskavi LaLige priključile tudi katalonske oblasti, ki zbirajo informacije o druženju nogometašev ter njihovih družinskih članov. Španski mediji so v ponedeljek poročali, da je kapetan Barcelone Lionel Messi organiziral piknik, s katerim je želel še dodatno povezati ekipo pred ključnimi tekmami v boju za naslov državnega prvaka. Dnevnik MARCA je celo poročal, da je bilo moč slišati vzklike "šampioni, šampioni", čeprav Barca na lestvic seveda zaostaja tako za vodilnim Atletico Madridom kot tudi za velikim rivalom Realom, ki je od nje boljši tudi v medsebojnih dvobojih.

Druženje po treningu

Nogometaši morajo pred tekmami še vedno spoštovati stroge ukrepe: preoblačijo se sami in se sami tudi pripeljejo na stadion, prestajati pa morajo tudi redna testiranja in vzdrževati socialno distanco. Zaradi kršenja omenjenih ukrepov v Španiji ni bil kaznovan še nogometaš in/ali klub, potem ko so maja v javnosti močno kritizirali štiri nogometaše Seville, ki so se udeležili podobnega piknika. Predsednik LaLige Javier Tebas je takrat napovedal, da bodo "sprejeli ukrepe", a do teh po javnem opravičilu vpletenih ni prišlo.

Predstavnik za stike z javnostjo pri Barceloni je za ESPNdejal, da klub ni prejel nobene informacije o preiskavi LaLige ali lokalnih oblasti, da pa je to stvar, ki se tiče zgolj igralcev. Messi sicer v Kataloniji morda igra zadnje tekme v karieri, saj še vedno ni podaljšal pogodbe s klubom, ki ga nanj veže zgolj do konca junija. Soigralce naj bi na tradicionalni "asado", ki izvira iz njegove domače Argentine, povabil po ponedeljkovem treningu, potem ko je trener članskega moštva Ronald Koemanvarovancem namenil prosto popoldne in celoten torek pred sobotno tekmo z Atleticom.

Pod drobnogledom tudi Oblak in Savić

Španski mediji so se v zadnjih urah razpisali tudi o dogodkih iz Madrida, potem ko sta se člana vodilnega Atletica Slovenec Jan Oblak in Črnogorec Stefan Savić pojavila na fotografijah z več dekleti. Slovenski reprezentančni vratar in črnogorski branilec sta, med drugim, tudi kadila, udeleženci zabave pa niso spoštovali nobenih trenutno veljavnih zdravstveno-varnostnih priporočil. Oblak je skupaj z eno od povabljenk že javno zatrdil, da gre za stare fotografije oziroma posnetke.