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Nogomet

Fermin zrežiral popoln preobrat Barcelone v Madridu

Madrid, 08. 11. 2026 23.05 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Fermin Lopez

Barcelona je dobila derbi 12. kroga španske LaLige proti madridskemu Atleticu. Blaugrana je v španski prestolnici klonila že v 10. minuti, a je po dveh zadetkih Fermina Lopeza uprizorila popoln preobrat in prišla do izredno pomembnih treh točk.

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid - Barcelona
FOTO: Profimedia

Tekma bi se za Katalonce težko začela slabše. Že v 10. minuti je po podaji Juliana Alvareza gostujočo mrežo zatresel Guiliano Simeone, ki je na noge dvignil 70 tisoč navijačev na Wandi Metropolitano. Sledil je nalet Barcelone, ki pa ni uspela kronati prevlade. Tako je bilo vse do 45. minute, ko je Barci izenačenje prinesel Fermin Lopez. Ta je z nekaj sreče prišel do strela in z levico premagal nemočnega Slovenca Jana Oblaka v domačih vratih.

Tudi v drugem polčasu je bila boljša Barcelona. Njena nagrada je prišla v 66. minuti. Zablestel je Lamine Yamal, ki je s krasno prefinjeno podajo našel Fermina, Španec pa je zabil svoj drugi in obenem tudi zadnji gol na tekmi. Varovanci Hansija Flicka so na koncu dodobra "ubili" tempo igre in se na koncu razveselili izjemno pomembnih treh točk. Na vrhu LaLige jih imajo zdaj že 33, tri več od večnega tekmeca madridskega Reala, ki zaseda drugo mesto.

Izidi španske LaLige, 8. november:

Elche - Betis 0:2 (0:0)
Riquelme 81., Bartra 89.

Real Sociedad - Rayo Vallecano 1:0 (0:0)
Oskarsson 67.

Celta Vigo - Levante 0:0

Villarreal - Getafe 2:0 (0:0)
Buchanan 80., Romero 91.

Atletico Madrid - Barcelona 1:2 (1:1)
Simeone 10., Fermin 45., 66.

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