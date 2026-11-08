Fermin zrežiral popoln preobrat Barcelone v Madridu

Tekma bi se za Katalonce težko začela slabše. Že v 10. minuti je po podaji Juliana Alvareza gostujočo mrežo zatresel Guiliano Simeone, ki je na noge dvignil 70 tisoč navijačev na Wandi Metropolitano. Sledil je nalet Barcelone, ki pa ni uspela kronati prevlade. Tako je bilo vse do 45. minute, ko je Barci izenačenje prinesel Fermin Lopez. Ta je z nekaj sreče prišel do strela in z levico premagal nemočnega Slovenca Jana Oblaka v domačih vratih.

Tudi v drugem polčasu je bila boljša Barcelona. Njena nagrada je prišla v 66. minuti. Zablestel je Lamine Yamal, ki je s krasno prefinjeno podajo našel Fermina, Španec pa je zabil svoj drugi in obenem tudi zadnji gol na tekmi. Varovanci Hansija Flicka so na koncu dodobra "ubili" tempo igre in se na koncu razveselili izjemno pomembnih treh točk. Na vrhu LaLige jih imajo zdaj že 33, tri več od večnega tekmeca madridskega Reala, ki zaseda drugo mesto.