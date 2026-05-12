Lamine Yamal med proslavo odet v palestinsko zastavo: 'Polnoleten je, ve kaj dela'

Ta spontana poteza mladega zvezdnika Barcelone Lamina Yamala, ki je pred dnevi potrdila drugi zaporedni naslov v španski La Ligi, je požela veliko navdušenje in aplavz med navijači, pa tudi na družbenih omrežjih. Za mnenje otej potezi so zbrani novinarji vprašali tudi trenerja katalonskega ponosa Hansija Flicka, ki je nedavno podaljšal zvestobo Barci.

Lamine Yamal med proslavo po naslovu španskega prvaka. FOTO: AP

"Rekel sem mu zgolj to, da mi ni všeč. Ukvarjamo se s športom in naj tako tudi ostane. To pa ni imelo nobene zveze s športom in nogometom," je sprva dejal Nemec na klopi Barcelone.

"Star je osemnajst let, torej je polnoleten in ve kaj dela. Sicer pa me vprašanja o politiki ne pritegnejo. Ne bom odgovarjal v imenu drugih. Vsak zase ve, kaj počne, če je polnoleten," je novinarjem ponudil delni komentar strateg dvakratnih zaporednih španskih prvakov.

Veliko slavje nogometašev Barcelone ob osvojitvi naslova španskih prvakov je postreglo s številnimi nepozabnimi prizori, posebno pozornost pa je pritegnil 18-letni suprezvezdnik Barce, ki je med parado nosil palestinsko zastavo.

Med tradicionalno vožnjo z odprtim avtobusom skozi množico navdušenih navijačev so iz publike proti nogometašem vrgli palestinsko zastavo. V tistem trenutku se je na pravem mestu znašel mladi Lamine Yamal.

