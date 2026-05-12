Nogomet

Lamine Yamal med proslavo odet v palestinsko zastavo: 'Polnoleten je, ve kaj dela'

Barcelona, 12. 05. 2026 16.20 pred 35 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Lamine Yamal

Prvi zvezdnik aktualnih španskih nogometnih prvakov iz katalonske prestolnice, Lamine Yamal, je med proslavo novega naslova v La Ligi ves čas dvigoval palestinsko zastavo in dal vedeti, kako zelo pomembno mu je, da ga z njo opazijo in "vidijo".

Ta spontana poteza mladega zvezdnika Barcelone Lamina Yamala, ki je pred dnevi potrdila drugi zaporedni naslov v španski La Ligi, je požela veliko navdušenje in aplavz med navijači, pa tudi na družbenih omrežjih. Za mnenje otej potezi so zbrani novinarji vprašali tudi trenerja katalonskega ponosa Hansija Flicka, ki je nedavno podaljšal zvestobo Barci. 

Lamine Yamal med proslavo po naslovu španskega prvaka.
FOTO: AP

"Rekel sem mu zgolj to, da mi ni všeč. Ukvarjamo se s športom in naj tako tudi ostane. To pa ni imelo nobene zveze s športom in nogometom," je sprva dejal Nemec na klopi Barcelone. 

"Star je osemnajst let, torej je polnoleten in ve kaj dela. Sicer pa me vprašanja o politiki ne pritegnejo. Ne bom odgovarjal v imenu drugih. Vsak zase ve, kaj počne, če je polnoleten," je novinarjem ponudil delni komentar strateg dvakratnih zaporednih španskih prvakov.

Veliko slavje nogometašev Barcelone ob osvojitvi naslova španskih prvakov je postreglo s številnimi nepozabnimi prizori, posebno pozornost pa je pritegnil 18-letni suprezvezdnik Barce, ki je med parado nosil palestinsko zastavo.

Med tradicionalno vožnjo z odprtim avtobusom skozi množico navdušenih navijačev so iz publike proti nogometašem vrgli palestinsko zastavo. V tistem trenutku se je na pravem mestu znašel mladi Lamine Yamal.

Po posnetkih s parade je Yamal brez oklevanja prijel zastavo, jo dvignil in jo ponosno razvil na sprednjem delu avtobusa ter z njo mahal pred tisoči navijačev, ki so spremljali slavnostno povorko.

24ur.com Predsednik Barcelone v bran Yamalu: Lamine je genij
Nina Osenar razkrila, kakšna mačeha je v resnici
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Novinarka po hudem padcu z višine okreva od poškodb obraza
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Kavarna na Balkanu
