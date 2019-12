Lampard dregnil Mourinha: Mar Salah in De Bruyne nista bila dovolj dobra za Chelsea?

Repi dogodka ostajajo tudi nekaj dni po tekmi. Najprej je bil brez dlake na jeziku in zelo kritičen Jose Mourinho, v zadnjih dnevih pa je bil precej neposreden in tudi oster Frank Lampard, ki je vrsto let igral prav pod taktirko Mourinha, ki je bil takrat trener pri Chelseaju. Lampard je svojega nekdanjega dolgoletnega učitelja precej močno zbodel. "Lampard očitno nima težav s tem, da javno kritizira svojega nekdanjega mentorja pri Chelseaju," opažajo otoški mediji, ki z veseljem objavljajo precej močne besede, ki jih je trener modrih namenil Mourinhu. "V preteklosti so bile v klubu tudi nekatere nespametne poteze, ki imajo še dandanes posledice. Poglejte, pred leti sta bila člana našega kluba Mohamed Salah in Kevin De Bruyne, ki sta že nekaj sezon med najboljšimi na svetu. Takrat pri Chelseaju tega niso prepoznali," je Lampard posredno "klical" Mourinha, ki je bil v tem času trener modrih in sta bila pod njegovo taktirko tudi Egipčan in Nizozemec.