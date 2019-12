Shelly-Ann Fraser-Pryce načrtuje dvojni nastop na OI

Pred jamajško sprinterko Shelly-Ann Fraser-Pryce (devet zlatih, dve srebrni) sta po osvojenih odličjih na SP le Američanka Allyson Felixz 12 zlatimi, tremi srebrnimi in dvema bronoma ter jamajška legenda športa Usain Bolt (11 zlatih, 2 srebrni in bron). Poleg teh medalj s SP pa ima v zbirki še šest olimpijskih. "Vsekakor načrtujem dvojni nastop," je sporočila Fraser-Prycova in dodala: "Že na zadnji tekmi sme res želela nastopiti v obeh tekih, a je imel trener drugačne načrte. On pač najbolje ve."

V karieri je največ uspehov dosegla v teku na 100 metrov, ima pa tudi nekaj medalj na 200-metrski razdalji. Na OI 2012 v Londonu je bila srebrna, naslednje leto v Moskvi na SP pa zlata. Na zadnjih OI v Riu 2016 se je nastopu na 200 metrov odpovedala, na najkrajši preizkušnji pa je bila nato tretja. "Zelo se veselim teka na 200 metrov. Verjamem, da lahko ostanem pod 22 sekundami, to je moj veliki cilj," je še dodala 32-letna tekačica, za katero bodo igre v Tokiu po napovedih zadnje v karieri.