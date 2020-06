Lampard hvali Pulišića: Lahko postane velik igralec

Med tistimi, ki so se po "koronapremoru" v najmočnejših prvenstvih najbolj izkazali, je gotovo član Chelseaja Christian Pulišić. Ameriški reprezentant je dosegel pomembna zadetka ob zmagah nad Aston Villo (1:2) in Manchester Cityjem (2:1), ki je tudi odločila boj za naslov prvaka in prvič po 30 letih za vladarja Anglije okronala Liverpool. 21-letni nekdanji član Borussie Dortmund je zdaj pri osmih golih v sezoni, več jih ima v klubu s Stamford Bridgea zgolj napadalec modrih Tammy Abraham. V trenerju Franku Lampardu, ki je bil tudi sam eden najboljših strelcev med vezisti na svetovni ravni, pa ima nogometaš hrvaških korenin za nameček še odličnega mentorja.

"Mislim, da lahko postane res velik igralec, ker se je v Nemčiji v ospredje prebil tako mlad in nato mu je uspel velik prestop, po katerem, jasno, tudi zrastejo pričakovanja, a morate upoštevati tudi njegovo starost," je pred večerno tekmo pokala FA z Leicester Cityjem povedal Lampard.

Presrečen, da lahko računa nanj

"Ni dvoma glede njegove kakovosti, lahko vidimo, da si zelo želi izboljšati. V tem trenutku je še posebej 'lačen', saj je nekaj časa počival zaradi poškodbe. Če pogleda okoli sebe in vidi igralce, ki so naredili ta nekakšen preskok ... Ima toliko sposobnosti, kot jih ima Raheem Sterling, da dosega visoke številke s krilnih položajev, enako kot (Mohamed) Salah in Sadio (Mane). Razume delo, ki ga je potrebno opraviti, da bi mu to uspelo. Definitivno ima talent, mora priti na tisto raven. V tem trenutku sem presrečen, da lahko računam nanj, trdo dela vsak dan in mora imeti najvišje možne cilje,"je dodal Lampard.

Prva sezona Pulišića v Premier League je velik udarec doživela januarja, ko se je hudo poškodoval na treningu, čeprav je sprva kazalo, da ne gre za nič hujšega. A premor zaradi pandemije novega koronavirusa je za talentiranega nogometaša prišel kot prerojen in vrnil se je v izjemni formi, s Chelseajem pa trenutno drži četrto mesto v Premier League in je na dobri poti, da si s soigralci zagotovi igranje v Ligi prvakov. Wolverhampton Wanderersi na petem mestu sicer zaostajajo le za dve točki, a imajo tekmo več, Chelsea pa v nadaljevanju sezone čaka tudi vsaj še ena tekma osmine finala Lige prvakov. Proti Bayernu so Lampardovi mladeniči v Londonu prvo tekmo sicer visoko izgubili (0:3).