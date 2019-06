Lampard le še korak od klopi Chelseaja, se vrača tudi Makelele?

Chelsea po vsega enoletnem sodelovanju z Mauriziem Sarrijem (spet) išče novega trenerja, prvi kandidat pa je več kot očitno nekdanji kapetan in vezist kluba Frank Lampard, ki mu je Derby County zdaj dovolil začeti pogovore z morebitnimi novimi (starimi) delodajalci. Viri so za ESPN FC v petek potrdili, da naj bi londonski modri do konca tega tedna sklenili triletno pogodbo in plačali več kot štiri milijone evrov odškodnine drugoligašu.

CHELSEA

Derby je Lampardu po izvrstni prvi sezoni v Championshipu sicer ponudil novo pogodbo, a zdi se, da je ne bo podpisal in se hitro vrnil v jato, ki jo je pred odhodom v Manchester City oziroma New York City zapustil leta 2014.

Sodelovanje s Čechom, se vrača tudi Makelele?

"Derby County Football Club lahko potrdi, da je podal dovoljenje Chelsea FC za pogovor s Frankom Lampardom glede prostega položaja menedžerja (trenerja, op. a.) na Stamford Bridgu. Glede na to, da se hitro približujejo priprave obeh klubov, oba upata, da bo s tem dovoljenjem Chelsea hitro sklenil s pogovori. Klub nadaljnjih komentarjev ne bo dajal, dokler ne bo primernega trenutka za kaj takšnega,"so v uradni izjavi zapisali pri Derby Countyju.