'Navijači Chelseaja, ki se rasistično znašajo nad našimi igralci, niso naši navijači'

A začetek njegove prve polne sezone pri klubu, čigar član je že od otroštva, je za zdaj vse prej kot rožnata. Ob visokem porazu proti Manchester Unitedu v prvem krogu angleškega prvenstva je odigral 66 minut, bil tudi blizu zadetka, a mu je veselje preprečila vratnica. Superpokal je začel na klopi, kasneje pa vstopil v 74. minuti, ko je zamenjal tedaj edinega strelca za Chelsea Oliverja Girouda . Ko je prišel čas za izvajanje enajstmetrovk, je 21-letni Londončan Lamparda prosil, naj mu zaupa izvajanje zadnje enajstmetrovke. "Tammy je sam prišel k meni in me prosil, da bi izvajal enajstmetrovko v peti seriji. Želel si je odgovornosti, želel si je pritiska, saj je tekmo spremljal cel svet," je v obrambo svojemu igralcu stopil Lampard.

Tammy Abraham , ki bo oktobra letos dopolnil 22 let, velja za enega izmed najboljših mladih napadalcev v Angliji. Nase je opozoril že v mladinskih selekcijah londonskih modrih, enega izmed mnogih zadetkov pa je dosegel tudi, ko je Chelsea v mladinski različici Lige prvakov premagal vrstnike NK Maribor s 7:0. Po posoji v drugoligaški Bristol City , za katerega je dosegel 26 zadetkov na 46 tekmah, se je zdelo, da bo napadalec le dobil priložnost v prvi ekipi, a kot nešteto mladih nogometašev pri Chelseaju, se je moral Abraham sprijazniti z novo posojo. Lani je za Aston Villo dosegel 26 zadetkov in bil drugi strelec angleške druge lige. Ko je bil Chelsea kaznovan z dvema prestopnima rokoma, v katerih ne bo mogel pripeljati novih igralcev, je bila to, ob odhodu Alvara Morate v Atletico Madrid , končno priložnost za Abrahama, da uspe.

A bolj kot dejstvo, da je Chelsea izgubil finale, je Lamparda prizadelo to, da so se na družbenih omrežjih pojavili navijači londonskega kluba, ki so se z rasističnimi opazkami znašali nad Abrahamom. "Zgrožen sem nad samooklicanimi navijači Chelseaja, ki to sploh niso. Logično je, da je Tammy po zgrešeni enajstmetrovki žalosten. Kdo ne bi bil? A nekaj minut po koncu tekme se nekdo za tipkovnico odloči, da bo na družbenih omrežjih tega mladega fanta zmerjal z najhujšimi možnimi besedami. Kako je lahko to sploh mogoče," se je spraševal Lampard, ki verjame, da bo Abraham zelo koristen igralec za klub.

"Predvidljivo, a zato nič manj grozljivo"

Kick It Out, organizacija, ki se v svetu nogometa preko izobraževanj in oglasnih kampanj bori za enakopravnost in izboljševanje situacije glede rasizma v nogometu, je izpade na družbenih omrežjih opisala kot "predvidljive, a zato nič manj grozljive". Chelsea je že napovedal, da bodo posamezniki ustrezno kaznovani. "Razjarjen in šokiran sem. Zaradi Tammyja, zaradi kluba. Chelsea veliko postori proti takšni diskriminaciji, zato je vsak takšen izpad hud udarec za ugled kluba," je odzive, kot so "Tammy Abraham je je**** črnec" in slike zloglasnega Ku Klux Klana pod starejšimi objavami mladega napadalca, še komentiral Lampard.